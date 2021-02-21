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  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
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  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
  • Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju

Obustavljeno

8000 seriesPotpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju
Uronite u bogat, detaljan zvuk – ili se uključite u svijet oko vas. Ove prerađene, istinski bežične slušalice odlikuju se aktivnim poništavanjem buke i otvoreni način rada za kontrolu onoga što čujete. Profinjeni kružni dizajn pokazuje stil.
Pogledajte sve prednosti

Volite ono što čujete. Volite kako izgledaju

  • Pogon. jed. od 13 mm / zat. str.i dio

  • Bluetooth®

  • Crna

Hibridno aktivno blokiranje buke. Pažnja tamo gdje je želite

Hibridno aktivno blokiranje buke. Pažnja tamo gdje je želite

Kada pjesma zavrjeđuje punu pažnju, ove bežične slušalice omogućuju vam uroniti bez smetnji. Jedan vanjski mikrofon i jedan unutarnji mikrofon kombinirano filtriraju vanjsku buku. Otvoreni način rada omogućuje vam željeni povratak u svijet.

Detaljan, opsežan zvuk s bogatim i moćnim basom

Detaljan, opsežan zvuk s bogatim i moćnim basom

Savršeno podešene pogonske jedinice od 13 mm u svakoj pjesmi daju moćan bas i uzbudljivu jasnoću. Ako izvadite slušalicu, glazba se zaustavlja. Po vraćanju slušalice reprodukcija glazbe ponovno se pokreće.

Navlaka za punjenje. Za 24 sati reprodukcije

Navlaka za punjenje. Za 24 sati reprodukcije

Navlaku za punjenje moguće je puniti bežično ili putem priključka USB-C. Potpuno napunjena navlaka osigurava dodatnih 18 sati reprodukcije. Slušalice s jednim punjenjem mogu reproducirati 6 sati (5 sati s načinom ANC). Za 1 dodatan sat punite ih 15 minuta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Prednosti

Vse

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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