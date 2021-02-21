2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogon. jed. od 13 mm / zat. str.i dio
Bluetooth®
Crna
Kada pjesma zavrjeđuje punu pažnju, ove bežične slušalice omogućuju vam uroniti bez smetnji. Jedan vanjski mikrofon i jedan unutarnji mikrofon kombinirano filtriraju vanjsku buku. Otvoreni način rada omogućuje vam željeni povratak u svijet.
Savršeno podešene pogonske jedinice od 13 mm u svakoj pjesmi daju moćan bas i uzbudljivu jasnoću. Ako izvadite slušalicu, glazba se zaustavlja. Po vraćanju slušalice reprodukcija glazbe ponovno se pokreće.
Navlaku za punjenje moguće je puniti bežično ili putem priključka USB-C. Potpuno napunjena navlaka osigurava dodatnih 18 sati reprodukcije. Slušalice s jednim punjenjem mogu reproducirati 6 sati (5 sati s načinom ANC). Za 1 dodatan sat punite ih 15 minuta.
Nagrade
4.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Prednosti
Vse
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke