2 godine jamstva
TAT6908BK/00
Detaljan, prirodni zvuk
Noise Canceling Pro
Način slušanja razgovora
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Uživajte u uzbudljivijem doživljaju uz blokiranje vanjske buke i slušanje bez ometanja. Kako biste čuli što se događa oko vas, dotaknite slušalicu za uključivanje otvorenog načina rada. Razine blokiranja buke možete podesiti putem aplikacije Philips Headphones, kao i uključiti smanjenje buke od vjetra.
Kod razgovora licem u lice ove slušalice mogu vam pomoći da bolje čujete sugovornika! Jednostavno pritisnite lijevu slušalicu kako biste uključili način slušanja razgovora ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones. Mikrofoni koji oblikuju zrake hvataju glas osobe ispred vas, a blokiranje buke filtrira okolne zvukove.
Jednostavan test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućuje vam da stvorite osobni način slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uhu. Zatim putem aplikacije možete podesiti svoj profil ili zasebno podesiti lijevu i desnu slušalicu u bilo kojem trenutku.
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