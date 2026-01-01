Osobni način Moje slušanje. Obavite test slušanja u aplikaciji!

Jednostavan test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućuje vam da stvorite osobni način slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uhu. Zatim putem aplikacije možete podesiti svoj profil ili zasebno podesiti lijevu i desnu slušalicu u bilo kojem trenutku.