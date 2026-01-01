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  • Slušalice koje se vole družiti
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  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti
  • Slušalice koje se vole družiti

Potpuno bežične slušalice

TAT6908BK/00

Slušalice koje se vole družiti
Uživajte u svojoj glazbi. Uživajte u podcastima. Idite na ručak. Ove potpuno bežične slušalice s funkcijom blokiranja buke pružaju odličan zvuk i prilagodljive načine slušanja koji vam mogu pomoći da bolje čujete razgovore licem u lice. Osim toga, izuzetno su udobne.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje se vole družiti

  • Detaljan, prirodni zvuk

  • Noise Canceling Pro

  • Način slušanja razgovora

  • Jasniji pozivi dok ste u pokretu

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Uživajte u uzbudljivijem doživljaju uz blokiranje vanjske buke i slušanje bez ometanja. Kako biste čuli što se događa oko vas, dotaknite slušalicu za uključivanje otvorenog načina rada. Razine blokiranja buke možete podesiti putem aplikacije Philips Headphones, kao i uključiti smanjenje buke od vjetra.

Način slušanja razgovora za čavrljanja licem u lice

Način slušanja razgovora za čavrljanja licem u lice

Kod razgovora licem u lice ove slušalice mogu vam pomoći da bolje čujete sugovornika! Jednostavno pritisnite lijevu slušalicu kako biste uključili način slušanja razgovora ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones. Mikrofoni koji oblikuju zrake hvataju glas osobe ispred vas, a blokiranje buke filtrira okolne zvukove.

Osobni način Moje slušanje. Obavite test slušanja u aplikaciji!

Osobni način Moje slušanje. Obavite test slušanja u aplikaciji!

Jednostavan test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućuje vam da stvorite osobni način slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uhu. Zatim putem aplikacije možete podesiti svoj profil ili zasebno podesiti lijevu i desnu slušalicu u bilo kojem trenutku.

Tehničke specifikacije

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