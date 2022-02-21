ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.

Obustavljeno

5000 seriesPotpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

TAT5505BK/00

3
| (3) Recenzije
Vaš zvuk. Vaš stil.
Glazba ili pozivi, ove elegantne potpuno bežične slušalice isporučuju ono što želite. Značajka aktivnog blokiranja buke blokira pozadinsku buku, a zvuk možete prilagoditi upotrebom aplikacije za slušalice tvrtke Philips. Izvadite slušalice kako biste zaustavili glazbu.
Pogledajte sve prednosti

Vaš zvuk. Vaš stil.

  • Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip

  • Aktivno blokiranje buke

  • Crna

  • Bluetooth®

Elegantan dizajn i hibridno aktivno blokiranje buke

Elegantan dizajn i hibridno aktivno blokiranje buke

Osim što izgledaju sjajno, ove uistinu bežične slušalice omogućit će vam da svoje pjesme bolje čujete dok ste u pokretu. Hibridno aktivno blokiranje buke smanjuje vanjske zvukove, tako da između vas i glazbe stoji manje toga. Otvoreni način rada omogućava doticaj sa svijetom.

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagođena kontrola zvuka

Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagođena kontrola zvuka

Pojačajte bas. Stišajte visoke tonove. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips pruža vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Sami podesite razine ili odaberite jedan od zadanih zvučnih stilova. Također jednim dodirom možete mijenjati zadane načine ANC.

Dva mikrofona za jasne pozive. Način rada Mono

Dva mikrofona u svakoj slušalici fokusiraju zvuk vašeg glasa i smanjuju buku iz vaše okoline. Ako ste na tihom mjestu i ne trebate blokirati buku dok pričate, način rada mono omogućuje pričanje sa samo jednom slušalicom.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.0

od 5

3

Recenzije

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Prednosti

Все

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Prednosti

Etui

Mane

Problem z softem

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi