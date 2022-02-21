2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT5505BK/00
Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip
Aktivno blokiranje buke
Crna
Bluetooth®
Osim što izgledaju sjajno, ove uistinu bežične slušalice omogućit će vam da svoje pjesme bolje čujete dok ste u pokretu. Hibridno aktivno blokiranje buke smanjuje vanjske zvukove, tako da između vas i glazbe stoji manje toga. Otvoreni način rada omogućava doticaj sa svijetom.
Pojačajte bas. Stišajte visoke tonove. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips pruža vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Sami podesite razine ili odaberite jedan od zadanih zvučnih stilova. Također jednim dodirom možete mijenjati zadane načine ANC.
Dva mikrofona u svakoj slušalici fokusiraju zvuk vašeg glasa i smanjuju buku iz vaše okoline. Ako ste na tihom mjestu i ne trebate blokirati buku dok pričate, način rada mono omogućuje pričanje sa samo jednom slušalicom.
3.0
od 5
3
Recenzije
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Prednosti
Все
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Prednosti
Etui
Mane
Problem z softem
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless