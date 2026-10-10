TAT2149BK/00
Sićušne, ali moćne
Zahvaljujući iznimno udobnom dizajnu, ove sićušne potpuno bežične slušalice odlično izgledaju i pružaju cjelodnevnu udobnost! Unatoč malim dimenzijama pružaju odličan zvuk i dodatni bas pri niskoj glasnoći. Izlazite? Kućište čak možete pričvrstiti na privjesak za ključeve.
Sićušne potpuno bežične slušalice
Kućište za punjenje s privjeskom za ključeve
Prirodan zvuk. Dinamički bas
Jasni pozivi
Naše najmanje potpuno bežične slušalice bubice dosad odlikuju se nenametljivim dizajnom koji odlično pristaje i pruža sjajan osjećaj čak i ako ih nosite cijeli dan. Slušalice se smještaju u vanjski dio uha pa nastavak ne ulazi duboko u ušni kanal: ako vam je potrebno bolje prianjanje, možete birati između triju veličina silikonskih navlaka (u kompletu).
Ove potpuno bežične slušalice bubice možda su malene, ali nećete morati pojačavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Aktivirajte Dinamički bas putem lijeve slušalice bubice ili aplikacije Philips Headphones i uživajte u punoj snazi omiljenih bas-dionica čak i kada slušate tiho.
Vaš će se glas jasno čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon registrira zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke utišava dio pozadinske buke iz vaše okoline.
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1.7
od 5
3
Recenzije
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Prednosti
Kompaktní velikost
Mane
Vypadává zvuk
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum upotrebe 2026-07-30
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Datum upotrebe 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mane
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mane
Не се прикрепя към ухото.
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09