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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Prave bežične slušalice

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Recenzije

Dostupno

Crna
Crna
Bijela
Bijela

Sićušne, ali moćne

Zahvaljujući iznimno udobnom dizajnu, ove sićušne potpuno bežične slušalice odlično izgledaju i pružaju cjelodnevnu udobnost! Unatoč malim dimenzijama pružaju odličan zvuk i dodatni bas pri niskoj glasnoći. Izlazite? Kućište čak možete pričvrstiti na privjesak za ključeve.

Pogledajte sve prednosti

Sićušne, ali moćne

  • Sićušne potpuno bežične slušalice

  • Kućište za punjenje s privjeskom za ključeve

  • Prirodan zvuk. Dinamički bas

  • Jasni pozivi

Izuzetno sićušne slušalice bubice. Iznimno udobno pristajanje

Izuzetno sićušne slušalice bubice. Iznimno udobno pristajanje

Naše najmanje potpuno bežične slušalice bubice dosad odlikuju se nenametljivim dizajnom koji odlično pristaje i pruža sjajan osjećaj čak i ako ih nosite cijeli dan. Slušalice se smještaju u vanjski dio uha pa nastavak ne ulazi duboko u ušni kanal: ako vam je potrebno bolje prianjanje, možete birati između triju veličina silikonskih navlaka (u kompletu).

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz Dynamic Bass

Ove potpuno bežične slušalice bubice možda su malene, ali nećete morati pojačavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Aktivirajte Dinamički bas putem lijeve slušalice bubice ili aplikacije Philips Headphones i uživajte u punoj snazi omiljenih bas-dionica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi. Čut će što govorite

Jasni pozivi. Čut će što govorite

Vaš će se glas jasno čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofon registrira zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke utišava dio pozadinske buke iz vaše okoline.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.7

od 5

3

Recenzije

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Prednosti

Kompaktní velikost

Mane

Vypadává zvuk

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum upotrebe 2026-07-30

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Datum upotrebe 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mane

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mane

Не се прикрепя към ухото.

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

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