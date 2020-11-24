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Obustavljeno

Bežične slušalice

TASN503BK/00

4.7

| (10) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vježbajte pametnije.

Pronađite svoj intenzitet ovim vodootpornim bežičnim sportskim slušalicama koje se umeću u uši. Mjerač otkucaja srca pomaže vam ostvariti najbolju izvedbu tijekom svakog treninga. Šest sati reprodukcije i snažan zvuk guraju vas na iduću razinu.

Pogledajte sve prednosti

Uz bilo kakve vremenske prilike.

Vježbajte pametnije.

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • 6 sati reprodukcije

Ugrađen uređaj za nadzor otkucaja srca.

Pratite svoje otkucaje srca s ugrađenim nadzornim uređajem. Senzor u kapici precizno prati vaše otkucaje srca. Znat ćete kada trebate povećati napor, a kada odmarati kako biste svakim treningom ostvarili najbolje moguće rezultate. Kompatibilno s otvorenim aplikacijama praćenje forme.

Praktično upravljanje gumbom

Praktični gumb djeci olakšava prihvaćanje poziva, preskakanje zapisa ili pauziranje sadržaja kojeg slušaju. Sve bez dodira pametnog telefona. Gumbe za glasnoću na osnovici školjke za uho lako su dostupne, kao i gumb za LED svjetlo.

3 izmjenjiva umetka za uho za savršeno pristajanje

Tri izmjenjiva gumirana umetka za uho jamče savršenu izolaciju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

10

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Zaposlenik Philipsa

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Zaposlenik Philipsa

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Prednosti

Wygodne, dlugo graja,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-03-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Prednosti

Dopasowanie, dzwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-03-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2019-03-16

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