Obustavljeno
Vježbajte pametnije.
Pronađite svoj intenzitet ovim vodootpornim bežičnim sportskim slušalicama koje se umeću u uši. Mjerač otkucaja srca pomaže vam ostvariti najbolju izvedbu tijekom svakog treninga. Šest sati reprodukcije i snažan zvuk guraju vas na iduću razinu.
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Slušalice koje se umeću u uho
6 sati reprodukcije
Pratite svoje otkucaje srca s ugrađenim nadzornim uređajem. Senzor u kapici precizno prati vaše otkucaje srca. Znat ćete kada trebate povećati napor, a kada odmarati kako biste svakim treningom ostvarili najbolje moguće rezultate. Kompatibilno s otvorenim aplikacijama praćenje forme.
Praktični gumb djeci olakšava prihvaćanje poziva, preskakanje zapisa ili pauziranje sadržaja kojeg slušaju. Sve bez dodira pametnog telefona. Gumbe za glasnoću na osnovici školjke za uho lako su dostupne, kao i gumb za LED svjetlo.
Tri izmjenjiva gumirana umetka za uho jamče savršenu izolaciju.
4.7
od 5
10
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaposlenik Philipsa
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Zaposlenik Philipsa
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Prednosti
Wygodne, dlugo graja,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-03-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Prednosti
Dopasowanie, dzwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-03-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2019-03-16
Stvarni rezultati mogu se razlikovati