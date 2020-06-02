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  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
  • Ostanite hladne glave.
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Obustavljeno

Bežične slušalice

TASH402BK/00

4.8
| (26) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ostanite hladne glave.
Oborite osobne rekorde s ovim bežičnim, na znoj otpornim sportskim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Lagane i udobne, u jednom punjenju osiguravaju 20 sati reprodukcije. Rashladni jastučići na školjkama za uši pomažu održati koncentraciju kada postane vruće.
Pogledajte sve prednosti

Bez obzira koliko se zagrijali.

Ostanite hladne glave.

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Otporne na znoj / vodootporne

20 sati reprodukcije

Slušalice omogućuju do 20 sati kontinuirane reprodukcije za bezbrižno uživanje u glazbi na putu.

Neodimijske akustične pogonske jedinice od 40 mm

Svojim popisom za reprodukciju za vježbanje prijeđite na sljedeću razinu. Savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice od 40 mm reproduciraju motivirajući bas. Konstrukcija sa zatvorenom stražnjom stranom osigurava odlično odvajanje pasivne buke. Možete glasno slušati svoju glazbu bez smetanja drugima.

Prozračni jastučići za uši. Jednostavno odvajanje za čišćenje

Meki, prozračni jastučići za uši napunjeni su rashladnim gelom: bez obzira koliko naporno trenirali, slušalice ostaju hladne na koži. Jastučiće je također moguće skinuti za lakše čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

26

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Športne slušalke

Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.

Prednosti

Lahke in udobne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

11/05/2020

Slovenija

Slovenija

odlične brezžične športne slušalke

Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.

Prednosti

dobro se prilegajo in ne tiščijo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Vse za šport

Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.

Prednosti

udobne za nošenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke

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