2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Otporne na znoj / vodootporne
Slušalice omogućuju do 20 sati kontinuirane reprodukcije za bezbrižno uživanje u glazbi na putu.
Svojim popisom za reprodukciju za vježbanje prijeđite na sljedeću razinu. Savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice od 40 mm reproduciraju motivirajući bas. Konstrukcija sa zatvorenom stražnjom stranom osigurava odlično odvajanje pasivne buke. Možete glasno slušati svoju glazbu bez smetanja drugima.
Meki, prozračni jastučići za uši napunjeni su rashladnim gelom: bez obzira koliko naporno trenirali, slušalice ostaju hladne na koži. Jastučiće je također moguće skinuti za lakše čišćenje.
4.8
od 5
26
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Športne slušalke
Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.
Prednosti
Lahke in udobne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
Davorin
11/05/2020
Slovenija
odlične brezžične športne slušalke
Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.
Prednosti
dobro se prilegajo in ne tiščijo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Vse za šport
Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.
Prednosti
udobne za nošenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TASH402BK Brezžične slušalke
Stvarni rezultati mogu se razlikovati