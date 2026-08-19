Obustavljeno
TAS5505/00
Opustite se sa stilom
Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji upotpunjuje svaki interijer. Uživajte u 12 sati reprodukcije uz bogati zvuk i ugodne basove. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik daje dojam sofisticiranosti, a ugrađeni mikrofon omogućuje vam upotrebu poziva bez uporabe ruku.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 20 W
12 sati reprodukcije
Ovaj zvučnik izgleda odlično, gdje god ga postavite. Graviranim gumbima upravljate reprodukcijom, tehnologijom Bluetooth i još mnogo toga. Ugrađeni mikrofon omogućuje preuzimanje poziva bez uporabe ruku, a traku za nošenje možete postaviti kroz otvor za vezicu na zvučniku.
Jednostavan prijelaz s radne sesije na večernju zabavu. Jedno punjenje osigurava 12 h reprodukcije, a bežični je domet 20 m. Punjenje zvučnika priloženim USB-C kabelom traje 3,5 sati.
Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.
Nagrade
Recenzije
Zaštita IPX7 znači da je pogonsku jedinicu zvučnika moguće uroniti na dubinu od 1 m u trajanju do 30 minuta. Tkanina na zvučniku nije vodonepropusna, no može odoljeti kapljicama vode.