Opustite se sa stilom

Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji upotpunjuje svaki interijer. Uživajte u 12 sati reprodukcije uz bogati zvuk i ugodne basove. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik daje dojam sofisticiranosti, a ugrađeni mikrofon omogućuje vam upotrebu poziva bez uporabe ruku.