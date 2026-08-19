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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS5505/00

1 nagrada

Opustite se sa stilom

Opustite se uz Bluetooth zvučnik koji upotpunjuje svaki interijer. Uživajte u 12 sati reprodukcije uz bogati zvuk i ugodne basove. Vunena tkanina kojom je obložen zvučnik daje dojam sofisticiranosti, a ugrađeni mikrofon omogućuje vam upotrebu poziva bez uporabe ruku.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se sa stilom

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 20 W

  • 12 sati reprodukcije

Savršeno usklađeni oblik i funkcionalnost

Savršeno usklađeni oblik i funkcionalnost

Ovaj zvučnik izgleda odlično, gdje god ga postavite. Graviranim gumbima upravljate reprodukcijom, tehnologijom Bluetooth i još mnogo toga. Ugrađeni mikrofon omogućuje preuzimanje poziva bez uporabe ruku, a traku za nošenje možete postaviti kroz otvor za vezicu na zvučniku.

12 sati reprodukcije. Trajanje punjenja od 3,5 sati

12 sati reprodukcije. Trajanje punjenja od 3,5 sati

Jednostavan prijelaz s radne sesije na večernju zabavu. Jedno punjenje osigurava 12 h reprodukcije, a bežični je domet 20 m. Punjenje zvučnika priloženim USB-C kabelom traje 3,5 sati.

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-1679621

Recenzije

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Upozorenja

  1. Zaštita IPX7 znači da je pogonsku jedinicu zvučnika moguće uroniti na dubinu od 1 m u trajanju do 30 minuta. Tkanina na zvučniku nije vodonepropusna, no može odoljeti kapljicama vode.