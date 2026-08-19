Ponesite zabavu sa sobom

Ponesite zabavu bilo gdje uz ovaj vodootporan Bluetooth zvučnik koji je spreman za zabavu! Dobivate 12 sati reprodukcije i rezonantan zvuk sa snažnim basom. LED svjetla u boji pružaju svjetlosne efekte za vaše pjesme. Audioulaz vam omogućuje povezivanje s drugim izvorima.