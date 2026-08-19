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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS5305/00

Ponesite zabavu sa sobom

Ponesite zabavu bilo gdje uz ovaj vodootporan Bluetooth zvučnik koji je spreman za zabavu! Dobivate 12 sati reprodukcije i rezonantan zvuk sa snažnim basom. LED svjetla u boji pružaju svjetlosne efekte za vaše pjesme. Audioulaz vam omogućuje povezivanje s drugim izvorima.

Pogledajte sve prednosti

Ponesite zabavu sa sobom

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 16 W

  • 12 sati reprodukcije

  • IPX7 vodonepropusnost

Vodootporan i spreman za pokret

Vodootporan i spreman za pokret

Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.

Uživajte u zabavi uz 12 sati reprodukcije

Uživajte u zabavi uz 12 sati reprodukcije

Zvuk ostaje jasan čak i u slučaju glasne reprodukcije glazbe, a pasivni zvučnik pojačava basove. Dobivate 12 sati reprodukcije, a punjenje do kraja traje 6 sati. Želite li uživati u još boljoj zabavi? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk.

Osvijetlite ritam. LED svjetla

Osvijetlite ritam. LED svjetla

Kako se zabava razigrava, to čine i svjetlosni efekti. LED svjetla na svakom kraju zvučnika svijetle u ritmu pjesama.

Tehničke specifikacije

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