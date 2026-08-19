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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS4405N/00

Otpjevajte glasno

Dajte im glavnu ulogu s pomoću živopisnog Bluetooth zvučnika s bežičnim mikrofonom! Od pjesama, preko priča, do prezentacija u učionici, snimanje jednim dodirom omogućava djeci lako snimanje snimke. Moći ćete uživati u jasnom zvuku i 6 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Otpjevajte glasno

  • Bežični mikrofon dometa 5 m

  • pametno Bluetooth uparivanje

  • Šest sati reprodukcije

  • 105 x 105 x 38 mm

Otpjevajte. Recite. Obožavajte!

Otpjevajte. Recite. Obožavajte!

Ovaj lako prenosivi Bluetooth zvučnik opremljen je bežičnim mikrofonom. Djeca mogu pjevati uz glazbu, pričati priče ili čak izvoditi izmišljene prizore s prijateljima! Koju god izvedbu odabrala, snimanje jednim dodirom olakšava im pohranu zapisa na mikro SD karticu.

Lagano igranje

Lagano igranje

Dobivate 6 sati reprodukcije, a potpuno punjenje traje 2,5 sati. Punjenje putem mikro USB priključka. Pet jasno označenih gumba djeci olakšavaju reprodukciju, pauziranje, upravljanje jačinom zvuka, zamjenu izvora i snimanje.

Pametno Bluetooth uparivanje

Pametno Bluetooth uparivanje

Jednim dugim pritiskom gumba za reprodukciju/pauzu bežični Bluetooth zvučnik priprema se za uparivanje. Nakon uparivanja uređaj pamti posljednji uređaj s kojim je bio uparen. Bežični domet zvučnika je 10 m.

Tehničke specifikacije

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