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TAS4405N/00
Otpjevajte glasno
Dajte im glavnu ulogu s pomoću živopisnog Bluetooth zvučnika s bežičnim mikrofonom! Od pjesama, preko priča, do prezentacija u učionici, snimanje jednim dodirom omogućava djeci lako snimanje snimke. Moći ćete uživati u jasnom zvuku i 6 sati reprodukcije.
Bežični mikrofon dometa 5 m
pametno Bluetooth uparivanje
Šest sati reprodukcije
105 x 105 x 38 mm
Ovaj lako prenosivi Bluetooth zvučnik opremljen je bežičnim mikrofonom. Djeca mogu pjevati uz glazbu, pričati priče ili čak izvoditi izmišljene prizore s prijateljima! Koju god izvedbu odabrala, snimanje jednim dodirom olakšava im pohranu zapisa na mikro SD karticu.
Dobivate 6 sati reprodukcije, a potpuno punjenje traje 2,5 sati. Punjenje putem mikro USB priključka. Pet jasno označenih gumba djeci olakšavaju reprodukciju, pauziranje, upravljanje jačinom zvuka, zamjenu izvora i snimanje.
Jednim dugim pritiskom gumba za reprodukciju/pauzu bežični Bluetooth zvučnik priprema se za uparivanje. Nakon uparivanja uređaj pamti posljednji uređaj s kojim je bio uparen. Bežični domet zvučnika je 10 m.
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