Otpjevajte glasno

Dajte im glavnu ulogu s pomoću živopisnog Bluetooth zvučnika s bežičnim mikrofonom! Od pjesama, preko priča, do prezentacija u učionici, snimanje jednim dodirom omogućava djeci lako snimanje snimke. Moći ćete uživati u jasnom zvuku i 6 sati reprodukcije.