ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Lifestyle proizvod
  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Lifestyle proizvod

Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS3505/00

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Uklapa se svugdje

Pjesme za dobro jutro u kupaonici. Nadahnjujući podcasti u kućnom uredu. Zahvaljujući vunenoj tkanini kojom je obložen zvučnik i graviranim gumbima, ovaj elegantni Bluetooth zvučnik uvijek izgleda sjajno. Pruža nevjerojatno bogat zvuk i omogućuje 10 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Uklapa se svugdje

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 5 W

  • 10 sati reprodukcije

Savršeno usklađeni oblik i funkcionalnost

Savršeno usklađeni oblik i funkcionalnost

Ovaj jednostavan, no dojmljiv Bluetooth zvučnik reproducira glazbu sa stilom. Graviranim gumbima upravljate s reprodukcijom, tehnologijom Bluetooth i još mnogo toga. Ugrađeni mikrofon omogućuje preuzimanje poziva bez uporabe ruku, a prijenosna ručka olakšava kretanje među prostorijama.

10 sati reprodukcije. Trajanje punjenja od 2,5 sati

10 sati reprodukcije. Trajanje punjenja od 2,5 sati

Jedno punjenje daje 10 sati reprodukcije, a bežični je domet 20 m. Punjenje zvučnika priloženim USB-C kabelom traje 2,5 sati. Pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći.

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Slika za AWARD-1679621

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Prednosti

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Mane

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2020-11-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2020-11-05

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Zaštita IPX7 znači da je pogonsku jedinicu zvučnika moguće uroniti na dubinu od 1 m u trajanju do 30 minuta. Tkanina na zvučniku nije vodonepropusna, no može odoljeti kapljicama vode.