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Uklapa se svugdje
Pjesme za dobro jutro u kupaonici. Nadahnjujući podcasti u kućnom uredu. Zahvaljujući vunenoj tkanini kojom je obložen zvučnik i graviranim gumbima, ovaj elegantni Bluetooth zvučnik uvijek izgleda sjajno. Pruža nevjerojatno bogat zvuk i omogućuje 10 sati reprodukcije.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 5 W
10 sati reprodukcije
Ovaj jednostavan, no dojmljiv Bluetooth zvučnik reproducira glazbu sa stilom. Graviranim gumbima upravljate s reprodukcijom, tehnologijom Bluetooth i još mnogo toga. Ugrađeni mikrofon omogućuje preuzimanje poziva bez uporabe ruku, a prijenosna ručka olakšava kretanje među prostorijama.
Jedno punjenje daje 10 sati reprodukcije, a bežični je domet 20 m. Punjenje zvučnika priloženim USB-C kabelom traje 2,5 sati. Pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći.
Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.
Nagrade
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Prednosti
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Mane
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2020-11-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2020-11-05
Zaštita IPX7 znači da je pogonsku jedinicu zvučnika moguće uroniti na dubinu od 1 m u trajanju do 30 minuta. Tkanina na zvučniku nije vodonepropusna, no može odoljeti kapljicama vode.