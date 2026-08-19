TAS1509BK/00
Jasan zvuk gdje god se nalazili
Ponesite svoju glazbu sa sobom kamo god išli zahvaljujući ovom izvrsnom Bluetooth zvučniku. Pasivni zvučnik ima snažan bas i IPX7 ocjenu, što znači da se može uroniti u vodu na 30 minuta bez ikakvih problema. Obavljajte pozive bez uporabe ruku gdje god se nalazili.
Pasivni zvučnik. Snažan bas
Uparite dva zvučnika za stereo
Izlazna snaga zvuka od 5 W RMS
IPX7 vodonepropusnost
Ovaj sjajni mali zvučnik ima fantastično bogat i snažan bas. Ponesite glazbu sa sobom i jasno je slušajte u vrtu, dok šećete ili na plaži. Savršeno za sve što planirate.
Raspoloženi ste za još bogatije zvukove? Lako možete povezati dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte glazbu onako kako je to zamišljeno. Čak i kada ste vani u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ili riječ.
Ovaj izvrsni mali zvučnik spreman je za sve. Bez obzira na to jeste li na kiši, znojite se dok vježbate ili radite ili skačete s broda, IPX7 vodonepropusnost znači da ga možete uroniti pod vodu na 30 minuta bez ikakvih problema.
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