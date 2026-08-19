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  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili
  • Jasan zvuk gdje god se nalazili

Bežični zvučnik

TAS1509BK/00

Jasan zvuk gdje god se nalazili

Ponesite svoju glazbu sa sobom kamo god išli zahvaljujući ovom izvrsnom Bluetooth zvučniku. Pasivni zvučnik ima snažan bas i IPX7 ocjenu, što znači da se može uroniti u vodu na 30 minuta bez ikakvih problema. Obavljajte pozive bez uporabe ruku gdje god se nalazili.

Pogledajte sve prednosti

Jasan zvuk gdje god se nalazili

  • Pasivni zvučnik. Snažan bas

  • Uparite dva zvučnika za stereo

  • Izlazna snaga zvuka od 5 W RMS

  • IPX7 vodonepropusnost

Pasivni zvučnik za snažan bas

Pasivni zvučnik za snažan bas

Ovaj sjajni mali zvučnik ima fantastično bogat i snažan bas. Ponesite glazbu sa sobom i jasno je slušajte u vrtu, dok šećete ili na plaži. Savršeno za sve što planirate.

Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Raspoloženi ste za još bogatije zvukove? Lako možete povezati dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte glazbu onako kako je to zamišljeno. Čak i kada ste vani u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ili riječ.

IPX7 vodonepropusnost

IPX7 vodonepropusnost

Ovaj izvrsni mali zvučnik spreman je za sve. Bez obzira na to jeste li na kiši, znojite se dok vježbate ili radite ili skačete s broda, IPX7 vodonepropusnost znači da ga možete uroniti pod vodu na 30 minuta bez ikakvih problema.

Tehničke specifikacije

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