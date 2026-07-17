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Zabava u vašem džepu
Bluetooth zvučnikom tako malim da ga možete objesiti o zglob zabavu možete nositi u džepu! Ovaj sitni zvučnik potpuno je vodootporan i za svoju veličinu daje iznenađujuće snažan zvuk.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 2,5 W
8 sati reprodukcije
IPX7 vodonepropusnost
Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.
Zvuk ostaje jasan čak i u slučaju glasne reprodukcije glazbe, a pasivni zvučnik pojačava basove. Dobivate 8 sati reprodukcije, a punjenje do kraja traje 2,5 sati. Veza Bluetooth je stabilna, a uparivanje jednostavno.
Uvijek budite svoji. Ovaj mali Bluetooth zvučnik dostupan je u više boja kako biste mogli izraziti svoj stil. Odgovarajuća traka za nošenje omogućava prijenos zvučnika kamo god krenuli.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Prednosti
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Mane
Nenašiel som
Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum upotrebe 2023-07-11
Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Datum upotrebe 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Provjereni kupac
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Prednosti
Лека, малка, хубав бас.
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Безжична тонколона
Datum upotrebe 2021-01-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Безжична тонколона
Datum upotrebe 2021-01-06