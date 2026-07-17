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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS1505B/00

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zabava u vašem džepu

Bluetooth zvučnikom tako malim da ga možete objesiti o zglob zabavu možete nositi u džepu! Ovaj sitni zvučnik potpuno je vodootporan i za svoju veličinu daje iznenađujuće snažan zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Zabava u vašem džepu

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 2,5 W

  • 8 sati reprodukcije

  • IPX7 vodonepropusnost

Otporan i vodonepropusan sukladno IPX7

Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.

8 sati reprodukcije. Trajanje punjenja 2,5 sati

Zvuk ostaje jasan čak i u slučaju glasne reprodukcije glazbe, a pasivni zvučnik pojačava basove. Dobivate 8 sati reprodukcije, a punjenje do kraja traje 2,5 sati. Veza Bluetooth je stabilna, a uparivanje jednostavno.

Odaberite svoje boje. Pokažite stil

Uvijek budite svoji. Ovaj mali Bluetooth zvučnik dostupan je u više boja kako biste mogli izraziti svoj stil. Odgovarajuća traka za nošenje omogućava prijenos zvučnika kamo god krenuli.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Prednosti

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Mane

Nenašiel som

Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum upotrebe 2023-07-11

Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Datum upotrebe 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Provjereni kupac

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Prednosti

Лека, малка, хубав бас.

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Безжична тонколона

Datum upotrebe 2021-01-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS1505B Безжична тонколона

Datum upotrebe 2021-01-06

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