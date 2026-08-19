Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Raspoloženi ste za još bogatije zvukove? Lako možete povezati dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte glazbu onako kako je to zamišljeno. Čak i kada ste vani u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ili riječ.