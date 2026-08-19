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  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom
  • Ponesite svoju glazbu sa sobom

Bežični zvučnik

TAS1209BK/00

Ponesite svoju glazbu sa sobom

Ponesite svoju glazbu van uz ovaj Bluetooth zvučnik. Pasivni zvučnik pruža snažan bas, a oznaka IPX4 znači da zvučnik može podnijeti malo lagane kiše ili put do teretane. Možete i preuzimati pozive bez uporabe ruku gdje god se nađete

Pogledajte sve prednosti

Ponesite svoju glazbu sa sobom

  • Pasivni zvučnik. Snažan bas

  • Uparite dva zvučnika za stereo

  • Izlazna snaga zvuka od 5 W RMS

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Pasivni zvučnik za snažan bas

Pasivni zvučnik za snažan bas

Bas iz ovog kompaktnog malog zvučnika fantastično je bogat i snažan. Ponesite glazbu sa sobom i jasno je slušajte u vrtu, dok šećete ili na plaži. Savršeno za rad, odmor i igru bilo gdje.

Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk

Raspoloženi ste za još bogatije zvukove? Lako možete povezati dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte glazbu onako kako je to zamišljeno. Čak i kada ste vani u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ili riječ.

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Ovaj izdržljivi mali zvučnik spreman je za dan na otvorenom. Oznaka IPX4 znači da se zvučnik može nositi s prskanjem na kiši ili znojenjem, tako da se možete opustiti i nastaviti slušati.

Tehničke specifikacije

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