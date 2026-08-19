TAS1209BK/00
Ponesite svoju glazbu sa sobom
Ponesite svoju glazbu van uz ovaj Bluetooth zvučnik. Pasivni zvučnik pruža snažan bas, a oznaka IPX4 znači da zvučnik može podnijeti malo lagane kiše ili put do teretane. Možete i preuzimati pozive bez uporabe ruku gdje god se nađete
Pasivni zvučnik. Snažan bas
Uparite dva zvučnika za stereo
Izlazna snaga zvuka od 5 W RMS
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Bas iz ovog kompaktnog malog zvučnika fantastično je bogat i snažan. Ponesite glazbu sa sobom i jasno je slušajte u vrtu, dok šećete ili na plaži. Savršeno za rad, odmor i igru bilo gdje.
Raspoloženi ste za još bogatije zvukove? Lako možete povezati dva identična zvučnika kako biste dobili fantastičan stereo zvuk. Slušajte glazbu onako kako je to zamišljeno. Čak i kada ste vani u pokretu, nećete propustiti nijedan takt ili riječ.
Ovaj izdržljivi mali zvučnik spreman je za dan na otvorenom. Oznaka IPX4 znači da se zvučnik može nositi s prskanjem na kiši ili znojenjem, tako da se možete opustiti i nastaviti slušati.
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