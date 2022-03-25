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Više toga što ćete voljeti
Bez obzira na to koji žanr volite, jednostavno ćete ga pronaći na ovom Philips internetskom radiju. Osim internetskog radija, značajke DAB+ i FM postaja, dostupni su vam i Spotify Connect te Bluetooth streaming. Zahvaljujući podlošku Qi za bežično punjenje, možete napuniti svoj mobitel.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
s bežičnim punjačem telefona
Podložak Qi za bežično punjenje nalazi se na gornjoj strani radija. Za starije telefone dostupan je USB priključak za punjenje. Na prednjoj ploči su veliki, jasni digitalni sat i ključne komande.
Usmjeravanje sa servisa Spotify? Ovaj Bluetooth internetski radio ističe se sa Spotify Connect. Mobilnim telefonom služite se kao upravljačem dok radio usmjerava signal najbolje kvalitete servisa Spotify — izravno s poslužitelja za Spotify. Pomoću mobilnog uređaja također možete usmjeravati glazbu s drugih servisa.
Programator za isključivanje omogućuje vam utonuti u san s omiljenom radijskom postajom u pozadini. Funkcija dva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma. Savršeno ako želite drijemati kroz prvi alarm.
3.8
od 5
9
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Prednosti
Cena a kvalita
Mane
Nenašel jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-02-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-02-25
Dantes57
18/11/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Prednosti
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Mane
Nie stwierdziłem do tej pory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-10-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Prednosti
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Mane
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe
Datum upotrebe 2021-09-23