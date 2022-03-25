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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Internetski radio

TAR8805/10

3.8

| (9) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više toga što ćete voljeti

Bez obzira na to koji žanr volite, jednostavno ćete ga pronaći na ovom Philips internetskom radiju. Osim internetskog radija, značajke DAB+ i FM postaja, dostupni su vam i Spotify Connect te Bluetooth streaming. Zahvaljujući podlošku Qi za bežično punjenje, možete napuniti svoj mobitel.

Pogledajte sve prednosti

Više toga što ćete voljeti

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • s bežičnim punjačem telefona

Podložak Qi za bežično punjenje. USB priključak

Podložak Qi za bežično punjenje. USB priključak

Podložak Qi za bežično punjenje nalazi se na gornjoj strani radija. Za starije telefone dostupan je USB priključak za punjenje. Na prednjoj ploči su veliki, jasni digitalni sat i ključne komande.

Spotify Connect. Primijenite mobilni uređaj kao daljinski upravljač Spotify

Spotify Connect. Primijenite mobilni uređaj kao daljinski upravljač Spotify

Usmjeravanje sa servisa Spotify? Ovaj Bluetooth internetski radio ističe se sa Spotify Connect. Mobilnim telefonom služite se kao upravljačem dok radio usmjerava signal najbolje kvalitete servisa Spotify — izravno s poslužitelja za Spotify. Pomoću mobilnog uređaja također možete usmjeravati glazbu s drugih servisa.

Dva alarma i automatsko isključivanje

Programator za isključivanje omogućuje vam utonuti u san s omiljenom radijskom postajom u pozadini. Funkcija dva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma. Savršeno ako želite drijemati kroz prvi alarm.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.8

od 5

9

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Prednosti

Cena a kvalita

Mane

Nenašel jsem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-02-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-02-25

18/11/2022

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Prednosti

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Mane

Nie stwierdziłem do tej pory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-10-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Prednosti

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Mane

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-09-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR8805 Radio internetowe

Datum upotrebe 2021-09-23

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