2 godine jamstva
Obustavljeno
TAR3205/12
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm
FM prijemnik daje iznimno čist prijem, a možete i memorirati do 10 omiljenih postaja. Na zaslonu se jasno prikazuje vrijeme.
Utonite u okrepljujući san s omiljenom postajom u pozadini. Programator za isključivanje na satu možete postaviti na reprodukciju radija do 2 sata. Radio se isključuje nakon isteka postavljenog vremena.
Funkcija sva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma, a funkcija nježnog buđenja postupno pojačava jačinu zvuka radija kako biste postepeno ušli u dan.
3.5
od 5
13
Recenzije
cvika
13/04/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Kvalitet i jednostavnost rukovanja
Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.
Prednosti
Cena i kvalitet, kao i dizajn.
Mane
Pomenuto korisničko uputstvo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radio sa satom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radio sa satom
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Prednosti
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Mane
W sumie to nie znalazłem żadnych
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Provjereni kupac
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Радиочасовник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Радиочасовник