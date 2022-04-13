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  • Probudite se spremni za pokret
  • Probudite se spremni za pokret
  • Probudite se spremni za pokret
  • Probudite se spremni za pokret
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Obustavljeno

Radio sa satom

TAR3205/12

3.5
| (13) Recenzije
Probudite se spremni za pokret
Neka stvari budu jednostavne s ovim FM digitalnim radijom sa satom. Brojne zadane postave olakšavaju navigiranje postajama, a alarm možete postaviti na buđenje s postepenim pojačavanjem jačine zvuka radija. Želite još malo odspavati? Jednostavno posegnite za gumbom za odgodu.
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Probudite se spremni za pokret

  • FM, digitalno podešavanje

  • Dvostruki alarm

FM digitalni radio

FM prijemnik daje iznimno čist prijem, a možete i memorirati do 10 omiljenih postaja. Na zaslonu se jasno prikazuje vrijeme.

Programator za isključivanje. Utonite u san slušajući radio

Utonite u okrepljujući san s omiljenom postajom u pozadini. Programator za isključivanje na satu možete postaviti na reprodukciju radija do 2 sata. Radio se isključuje nakon isteka postavljenog vremena.

Dva alarma. Jedan sat, dva poziva na buđenje

Funkcija sva alarma omogućuje postavljanje dva različita alarma, a funkcija nježnog buđenja postupno pojačava jačinu zvuka radija kako biste postepeno ušli u dan.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

13

Recenzije

13/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Kvalitet i jednostavnost rukovanja

Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.

Prednosti

Cena i kvalitet, kao i dizajn.

Mane

Pomenuto korisničko uputstvo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radio sa satom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radio sa satom

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Prednosti

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Mane

W sumie to nie znalazłem żadnych

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Радиочасовник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAR3205 Радиочасовник

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