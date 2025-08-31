TAR2509/10
Klasični suputnik
Volite radio? Od kuhinje preko garaže do vrta, ovaj prijenosni analogni FM/AM radio omogućit će vam slušanje omiljenih postaja. Odlično zvuči, radi na mrežno napajanje ili baterije i ima praktičan LED indikator – tako ćete znati kada je savršeno ugođen.
FM/AM
Analogno ugađanje
Mrežno ili baterijsko napajanje
Analogno namještanje olakšava pronalaženje omiljenih postaja na ovom prijenosnom FM/AM radiju. Jednostavno okrenite kotačić za namještanje na bočnoj strani radija, a veliki, pregledni prozor pokazat će na koju ste frekvenciju namjestili radio. LED indikator zasvijetlit će kada je signal jak.
Iskoristite svoju glazbu na najbolji način uz način rada Glazba. Prebacite se na način rada Vijesti kada slušate vijesti, omiljenu radijsku sapunicu ili panel-emisiju. Što god voljeli slušati, zvučnik od 3.5" osigurava dobar i jasan zvuk.
Nikada nećete morati tražiti regulator glasnoće na ovom radiju! Osim velikog regulatora glasnoće, radio ima prekidače na gornjoj strani za prebacivanje između FM/AM signala i načina zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.
5.0
od 5
1
Recenzije
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Ova recenzija je napravljena za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum upotrebe 2025-07-31
Ova recenzija je napravljena za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Datum upotrebe 2025-07-31