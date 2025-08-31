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Prijenosni FM/AM radio

TAR2509/10

5

| (1) Recenzije

Klasični suputnik

Volite radio? Od kuhinje preko garaže do vrta, ovaj prijenosni analogni FM/AM radio omogućit će vam slušanje omiljenih postaja. Odlično zvuči, radi na mrežno napajanje ili baterije i ima praktičan LED indikator – tako ćete znati kada je savršeno ugođen.

Pogledajte sve prednosti

Klasični suputnik

  • FM/AM

  • Analogno ugađanje

  • Mrežno ili baterijsko napajanje

Klasičan dizajn, jasan prijam, jednostavno namještanje

Klasičan dizajn, jasan prijam, jednostavno namještanje

Analogno namještanje olakšava pronalaženje omiljenih postaja na ovom prijenosnom FM/AM radiju. Jednostavno okrenite kotačić za namještanje na bočnoj strani radija, a veliki, pregledni prozor pokazat će na koju ste frekvenciju namjestili radio. LED indikator zasvijetlit će kada je signal jak.

Prebacujte se između načina rada Vijesti i Glazba. Regulacija tona

Prebacujte se između načina rada Vijesti i Glazba. Regulacija tona

Iskoristite svoju glazbu na najbolji način uz način rada Glazba. Prebacite se na način rada Vijesti kada slušate vijesti, omiljenu radijsku sapunicu ili panel-emisiju. Što god voljeli slušati, zvučnik od 3.5" osigurava dobar i jasan zvuk.

Jednostavne kontrole. Veliki regulator glasnoće

Jednostavne kontrole. Veliki regulator glasnoće

Nikada nećete morati tražiti regulator glasnoće na ovom radiju! Osim velikog regulatora glasnoće, radio ima prekidače na gornjoj strani za prebacivanje između FM/AM signala i načina zvuka. Tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Ova recenzija je napravljena za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum upotrebe 2025-07-31

Ova recenzija je napravljena za TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Datum upotrebe 2025-07-31

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