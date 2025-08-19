2 godine jamstva
Kompaktni prijenosni radio
Analogno ugađanje FM/AM
Ugrađena litij-ionska baterija
SOS svjetiljka
Ovaj praktični prijenosni radio savršen je suputnik za duže boravke vani. Hvatajte jasne radijske signale, punite druge uređaje i osvijetlite put snažnom svjetiljkom. Također možete odašiljati glasan zvuk SOS alarma uz treperavo svjetlo u slučaju nužde.
Ovaj praktični radio neće vas iznevjeriti. Punite ga s pomoću priloženog USB-C kabela za do 32 sata reprodukcije radija pri normalnoj glasnoći.
Uvijek ćete imati rezervno napajanje zahvaljujući solarnim panelima na gornjem dijelu radija ili navijanjem pričvršćene ručice. U radio također možete staviti 3 AAA baterije (nisu u kompletu), a USB-A priključkom možete puniti druge uređaje u nuždi.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Prednosti
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Mane
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Provjereni kupac
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ova recenzija je napravljena za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Ova recenzija je napravljena za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti