2 godine jamstva
TAR1509/00
FM/AM
Analogno podešavanje
Napajanje iz baterija
Svoj omiljeni sadržaj slušajte uz oštar, jasan zvuk na ovom izuzetno prenosivom FM/AM radiju. Analogno ugađanje olakšava pronalaženje postaja, a dugačka teleskopska antena omogućuje najbolji prijem gdje god se nalazili.
S pomoću dvaju gumba ugađajte radio i regulirajte glasnoću, a praktičnim bočnim prekidačem prebacujte se između FM i AM valnog pojasa. Velik i jasan prozor za ugađanje prikazuje frekvenciju, a LED indikator svijetli kad je signal jak.
Ovaj analogni radio dovoljno je malen da stane u džep ili ga možete nositi na zapešću s pomoću uključene vezice. Zvuk napajaju dvije AAA baterije, a priključak za slušalice možete upotrebljavati za privatno slušanje: savršeno ako želite saznati najnovije sportske rezultate dok kupujete!
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