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  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
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  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
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  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik
  • Džepni klasik

Prijenosni FM/AM radio

TAR1509/00

Džepni klasik

Ponesite radio sa sobom! Uživajte u izvrsnom prijemu i čistom, jasnom zvuku prijenosnog FM/AM radija koji je dovoljno malen da stane u vaš džep. Od glazbe i sporta do vijesti, jednostavne kontrole omogućuju vam da lako pronađete omiljene postaje u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Džepni klasik

  • FM/AM

  • Analogno ugađanje

  • Radi na baterije

Klasičan dizajn, čist zvuk, odličan prijam

Klasičan dizajn, čist zvuk, odličan prijam

Uz ovaj iznimno prenosiv FM/AM radio sve omiljene sadržaje slušat ćete uz bistar i čist zvuk. Analogno ugađanje olakšava pronalaženje željene postaje, a duga teleskopska antena omogućuje najbolji mogući prijam gdje god se nalazili.

Jednostavno upravljanje jednom rukom

Jednostavno upravljanje jednom rukom

Dva kotačića omogućuju ugađanje radija i kontrolu glasnoće, a praktična bočna sklopka služi za prebacivanje između FM i AM frekvencijskih pojaseva. Veliki, pregledni prozor za ugađanje omogućuje vam da vidite na koju je frekvenciju radio namješten, a LED indikator zasvijetli kada je signal jak.

Iznimno prenosiv, s priključkom za slušalice za privatno slušanje

Iznimno prenosiv, s priključkom za slušalice za privatno slušanje

Ovaj analogni radio dovoljno je malen da ga lako spremite u džep, a možete ga nositi i oko ručnog zgloba s pomoću priloženog remenčića. Za zvuk su potrebne 2x AAA baterije, a tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje: savršeno ako želite čuti najnovije sportske rezultate dok ste u kupnji!

Tehničke specifikacije

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