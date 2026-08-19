Iznimno prenosiv, s priključkom za slušalice za privatno slušanje

Ovaj analogni radio dovoljno je malen da ga lako spremite u džep, a možete ga nositi i oko ručnog zgloba s pomoću priloženog remenčića. Za zvuk su potrebne 2x AAA baterije, a tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje: savršeno ako želite čuti najnovije sportske rezultate dok ste u kupnji!