2 godine jamstva
Obustavljeno
TAR1506/00
FM/MW
Analogno podešavanje
Napajanje iz baterija
Ovaj izuzetno prenosiv analogni FM/MW radio jednostavno se može podesiti dok ste u pokretu. Jednostavno okrenite kotačić za podešavanje koji se nalazi na bočnoj strani kako biste se pokazivačem kretali ljestvicom frekvencija. Na velikom okviru za podešavanje frekvencija u tradicionalnom stilu lakše ćete vidjeti da ste došli na željenu frekvenciju.
Ovim malim radijem lako se rukuje jednom rukom. Jačinom zvuka i uključivanjem/isključivanjem upravlja se s pomoću praktično smještenog gumba. Tu je priključak za slušalice za privatno slušanje i bočni prekidač za odabir FM ili MW signala.
Stavite ovaj radio u džep i slušajte vijesti kamo god krenuli. Ili utakmicu koju ne možete propustiti. Ili omiljenu radijsku emisiju. 2 AAA baterije napajaju radio, a teleskopska antena osigurava najbolji mogući prijem.
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