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  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
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  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar
  • Džepni klasičar

Obustavljeno

Prijenosni radio

TAR1506/00

Džepni klasičar
Iziđite van s ovim lako prenosivim FM/MW analognim radiouređajem. Uz jednostavno pretraživanje kanala i čist zvuk, možete lako pratiti svoje omiljene programe. Nije važno radite li na dvorištu ili ste krenuli u šetnju.
Pogledajte sve prednosti

Džepni klasičar

  • FM/MW

  • Analogno podešavanje

  • Napajanje iz baterija

Klasičan dizajn. Lako se podešava

Ovaj izuzetno prenosiv analogni FM/MW radio jednostavno se može podesiti dok ste u pokretu. Jednostavno okrenite kotačić za podešavanje koji se nalazi na bočnoj strani kako biste se pokazivačem kretali ljestvicom frekvencija. Na velikom okviru za podešavanje frekvencija u tradicionalnom stilu lakše ćete vidjeti da ste došli na željenu frekvenciju.

Jednostavne kontrole. Gumb za kontrolu jačine zvuka i uključivanje/isključivanje

Ovim malim radijem lako se rukuje jednom rukom. Jačinom zvuka i uključivanjem/isključivanjem upravlja se s pomoću praktično smještenog gumba. Tu je priključak za slušalice za privatno slušanje i bočni prekidač za odabir FM ili MW signala.

Izuzetno prenosiv. Idealan za slušanje kod kuće ili na putu

Stavite ovaj radio u džep i slušajte vijesti kamo god krenuli. Ili utakmicu koju ne možete propustiti. Ili omiljenu radijsku emisiju. 2 AAA baterije napajaju radio, a teleskopska antena osigurava najbolji mogući prijem.

Tehničke specifikacije

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