Klasičan dizajn. Lako se podešava

Ovaj izuzetno prenosiv analogni FM/MW radio jednostavno se može podesiti dok ste u pokretu. Jednostavno okrenite kotačić za podešavanje koji se nalazi na bočnoj strani kako biste se pokazivačem kretali ljestvicom frekvencija. Na velikom okviru za podešavanje frekvencija u tradicionalnom stilu lakše ćete vidjeti da ste došli na željenu frekvenciju.