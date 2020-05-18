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Obustavljeno

Internetski radio

TAPR802/12

4.1

| (15) Recenzije

Više toga što ćete voljeti

Što god voljeli, ovaj internetski radio tvrtke Philips omogućuje vam dublje se uživjeti u to. Uz internet, DAB, i FM podešavanje, također dobivate kompatibilnost sa Spotify Connect te mogućnost strujanja s mobilnog uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Više toga što ćete voljeti

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetski radio. Tisuće stanica nadohvat ruke

Glazba. Govor. Stvarni zločini. Ovaj internetski radio vaš je pristup tisućama globalnih postaja. Digitalni radijski prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a također možete memorirati do 20 omiljenih internetskih, DAB+ ili FM postaja.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Digitalni radio DAB+/FM

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

15

Recenzije

2

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Majhen radio primeren za vsako polico

Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.

Prednosti

Velikost, zvok, ekran

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-04-18

10/02/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen internetni radio za kuhinjo

Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.

Prednosti

ravno prav velik in ne zasede veliko prostora

Mane

brez komentarja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-01-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio

Datum upotrebe 2019-01-10

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Prednosti

malý

Mane

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetové rádio

Datum upotrebe 2020-03-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetové rádio

Datum upotrebe 2020-03-01

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