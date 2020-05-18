Obustavljeno
TAPR802/12
Više toga što ćete voljeti
Što god voljeli, ovaj internetski radio tvrtke Philips omogućuje vam dublje se uživjeti u to. Uz internet, DAB, i FM podešavanje, također dobivate kompatibilnost sa Spotify Connect te mogućnost strujanja s mobilnog uređaja.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Glazba. Govor. Stvarni zločini. Ovaj internetski radio vaš je pristup tisućama globalnih postaja. Digitalni radijski prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a također možete memorirati do 20 omiljenih internetskih, DAB+ ili FM postaja.
4.1
od 5
15
Recenzije
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Majhen radio primeren za vsako polico
Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.
Prednosti
Velikost, zvok, ekran
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-04-18
PrimožR
10/02/2020
Slovenija
Odličen internetni radio za kuhinjo
Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.
Prednosti
ravno prav velik in ne zasede veliko prostora
Mane
brez komentarja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-01-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetni radio
Datum upotrebe 2019-01-10
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Prednosti
malý
Mane
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetové rádio
Datum upotrebe 2020-03-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPR802 Internetové rádio
Datum upotrebe 2020-03-01