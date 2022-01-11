2 godine jamstva
Obustavljeno
TAPH805BK/00
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Ove slušalice prigodne su za svako putovanje. Jedno punjenje traje samo 2 sata. Dobivate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) s isključenom funkcijom aktivnog poništavanja buke, a 25 sati s uključenom. Dvije razine brzog punjenja – rapidno punjenje i brzo punjenje – osiguravaju dodatnih 2 do 6 sati reprodukcije.
Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.
Od popisa za reprodukciju do podcasta, savršeno ugođene neodimijske akustične pogonske jedinice daju duboki bas i jasne frekvencije srednjeg raspona. Meki jastučići na školjkama za uši prekrivaju cijelo uho, stvarajući brtvu koja pasivno izolira vanjski zvuk. Traka za glavu je lagana i glatka te se jednostavno se podešava: Ove slušalice neće se zapetljati u vašu kosu.
3.7
od 5
74
Recenzije
11/01/2022
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod
Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Ivan KG
24/03/2020
Hrvatska
Odlične slusalice
Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Rebeka33
06/07/2020
Slovenija
Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej
Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.
Prednosti
Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Stvarni rezultati mogu se razlikovati