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Obustavljeno

Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Recenzije
Kontrolirajte tišinu
Slušajte svoju glazbu, a ne kišu. Možete kontrolirati funkciju aktivnog poništavanja buke na ovim bežičnim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju kako biste ih prilagodili svakoj situaciji. Uz vrijeme izvođenja glazbe od 30 sati i fleksibilno brzo punjenje, budite bez brige tijekom cijelog putovanja.
Pogledajte sve prednosti

Bežične slušalice za poništavanje buke koje se stavljaju preko ušiju

Kontrolirajte tišinu

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

30 sati reprodukcije ili sati razgovora (25 sati s uključenom funkcijom ANC)

Ove slušalice prigodne su za svako putovanje. Jedno punjenje traje samo 2 sata. Dobivate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) s isključenom funkcijom aktivnog poništavanja buke, a 25 sati s uključenom. Dvije razine brzog punjenja – rapidno punjenje i brzo punjenje – osiguravaju dodatnih 2 do 6 sati reprodukcije.

Aktivno poništavanje buke (Active Noise Canceling, ANC). Izgubite sebe, ne glazbu

Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.

Glatka, podesiva traka za glavu. Meke školjke za uši

Od popisa za reprodukciju do podcasta, savršeno ugođene neodimijske akustične pogonske jedinice daju duboki bas i jasne frekvencije srednjeg raspona. Meki jastučići na školjkama za uši prekrivaju cijelo uho, stvarajući brtvu koja pasivno izolira vanjski zvuk. Traka za glavu je lagana i glatka te se jednostavno se podešava: Ove slušalice neće se zapetljati u vašu kosu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

74

Recenzije

11/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod

Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlične slusalice

Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

06/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej

Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.

Prednosti

Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

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