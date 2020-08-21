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Raspalite bas
Zatresite prostoriju Bluetooth zvučnikom za zabavu s dvije pogonske jedinice koje vas okružuju gromoglasnim basom. Možete priključiti gitaru i mikrofon i svima pokazati kako pjevate i svirate. Na raspolaganju su vam svjetlosni efekti za zabavu, zabavne karaoke funkcije i 14 sati reprodukcije.
Bluetooth®
Značajke za karaoke: jeka, pretvaranje glasova iz ženskih u muške i obrnuto, utišavanje vokala
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Prednosti
За
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum upotrebe 2020-07-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum upotrebe 2020-07-20