ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika

Obustavljeno

Bluetooth zvučnik za zabavu

TANX200/10

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Raspalite bas

Zatresite prostoriju Bluetooth zvučnikom za zabavu s dvije pogonske jedinice koje vas okružuju gromoglasnim basom. Možete priključiti gitaru i mikrofon i svima pokazati kako pjevate i svirate. Na raspolaganju su vam svjetlosni efekti za zabavu, zabavne karaoke funkcije i 14 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Raspalite bas

  • Bluetooth®

Linijski ulaz i linijski izlaz (3,5 mm)

Značajke za karaoke: jeka, pretvaranje glasova iz ženskih u muške i obrnuto, utišavanje vokala

Značajke za karaoke: jeka, pretvaranje glasova iz ženskih u muške i obrnuto, utišavanje vokala

Dimenzije: 268x556x285 mm

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Prednosti

За

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum upotrebe 2020-07-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum upotrebe 2020-07-20

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi