Obustavljeno
Sve u jednom
S internetskim radijem, Spotify Connect, Bluetooth i CD reproduktorom, ovaj kompaktni višefunkcijski mikrosustav reproducira sve. Također možete povezati druge izvore putem audioulaza ili priključka USB. Uživajte u bogatijem zvuku sustava koji pristaje u gotovo svakoj prostoriji.
Internetski radio; DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Od klasičnih snimki do najnovijih podcasta. Sa Spotify Connect putem veze Wi-Fi možete usmjeravati najbolji Spotify signal. Također možete usmjeravati popise za reprodukcije i druge sadržaje putem veze Bluetooth, reproducirati CD medije ili se povezati s drugim izvorima putem audio ulaza ili priključka USB.
Internetski radio vaš je pristup tisućama globalnih postaja koje emitiraju sve zamislive sadržaje. Digitalni prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a također možete memorirati omiljene internetske, DAB+ ili FM postaje.
Dva su zvučnika ugrađena izravno u kućište ovog sveobuhvatnog mikro sustava. Dvije pogonske jedinice i otvori bass reflex daju čist zvuk i dobar bas. Maksimalna izlazna snaga od 50 W savršena je za kuhinje, urede i manje životne prostore.
4.1
od 5
14
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
100mat
28/12/2022
Slovenija
Veliko funkcij, zelo zadovoljen!
Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.
Prednosti
Vreden nakupa, ličen izdelek. In še vedno zna predvajati dobre stare CDje
Mane
Ni RJ45 vtičnice, uporabniški vmesnik za predvajanje z USB ključkov ima nekaj pomanjkljivosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Datum upotrebe 2021-12-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Mikro glasbeni sistem
Datum upotrebe 2021-12-28
zobor
08/02/2023
Slovensko
Provjereni kupac
xxx
dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.
Prednosti
rozmery, DAB+
Mane
funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2023-01-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum upotrebe 2023-01-08
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Prednosti
Velikost, výkon, cena.
Mane
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2023-11-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2023-11-06