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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

TAM6805/10

4.1

| (14) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sve u jednom

S internetskim radijem, Spotify Connect, Bluetooth i CD reproduktorom, ovaj kompaktni višefunkcijski mikrosustav reproducira sve. Također možete povezati druge izvore putem audioulaza ili priključka USB. Uživajte u bogatijem zvuku sustava koji pristaje u gotovo svakoj prostoriji.

Pogledajte sve prednosti

Sve u jednom

  • Internetski radio; DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Sva vaša glazba, podcasti i drugi sadržaji

Sva vaša glazba, podcasti i drugi sadržaji

Od klasičnih snimki do najnovijih podcasta. Sa Spotify Connect putem veze Wi-Fi možete usmjeravati najbolji Spotify signal. Također možete usmjeravati popise za reprodukcije i druge sadržaje putem veze Bluetooth, reproducirati CD medije ili se povezati s drugim izvorima putem audio ulaza ili priključka USB.

Internetski radio. Radio DAB+ FM

Internetski radio. Radio DAB+ FM

Internetski radio vaš je pristup tisućama globalnih postaja koje emitiraju sve zamislive sadržaje. Digitalni prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a također možete memorirati omiljene internetske, DAB+ ili FM postaje.

Integrirani sustav zvučnika Bass Reflex

Integrirani sustav zvučnika Bass Reflex

Dva su zvučnika ugrađena izravno u kućište ovog sveobuhvatnog mikro sustava. Dvije pogonske jedinice i otvori bass reflex daju čist zvuk i dobar bas. Maksimalna izlazna snaga od 50 W savršena je za kuhinje, urede i manje životne prostore.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

14

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/12/2022

Slovenija

Slovenija

Veliko funkcij, zelo zadovoljen!

Na splošno sem z izdelkom zelo zadovoljen. Ima pa kar nekaj stvari, ki bi jih proizvajalec moral popraviti: - povezljivost z omrežjem: zelo pogrešam RJ45 vtičnico, da bi ga lahko preko UTP kabla priključil na ethernet (trenutno podpira samo Wi-Fi) - tray CD-ja je zelo cenen - kar preveč fin se mi zdi in imam občutek, da se bo vsak čas odlomil. Tray bi moral biti močan in tudi ves mehanizem bolj robusten. Poleg tega me nekako moti 'time-out', ki ga ima: po nekaj časa se tray samodejno zapre. Včasih je to verjetno v redu, lahko pa povzroči težave in tako kakšen CD stisne - zato mogoče najprej tray s tipko zaprete in ponovno odprete, da CDja ne stisnete (in poškodujete). - USB: ta ima pa kar nekaj težav sam s seboj: na USB ključku imam zelo veliko pesmi (nekaj tisoč) v več direktorijih. Občasno ne prebere USB ključka in je potrebno ponovno pognati branje datotek, da sploh začne s predvajanjem prvega na seznamu. Imam več kot 99 imenikov (direktorijev). Firmware ima bug in za vse direktorije od 99 naprej piše, da je folder 99 (F099). Napaka. Poleg tega je možno izbrati n-to pesem po vrsti, če na daljincu vtipkamo številko pesmi (od 1 do 999) - se pravi, če jih imam več kot 999 ta funkcija ne dela. Popraviti bi bilo potrebno iskanje oziroma browsanje po direktorijih - trenutno lahko samo sekvenčno po vrsti (s tipko gor na daljincu, tipka desno (ali levo) se pomika po pesmih naprej oziroma nazaj) - browsanje po USBju bi moralo biti res bolj uporabniku prijazno - sprehajanje po direktorijih sem ter tja. In še namig za uporabo USB priključka: namestil sem kratek (20 ali 30 cm) dolg podaljšek, ki je vedno priključen v radio - na ta način se priključek ne deformira - tako lahko samo kabel zamenjam, ko je potreba. Verjetno se še kaj najde. Naj bo to za tokrat.

Prednosti

Vreden nakupa, ličen izdelek. In še vedno zna predvajati dobre stare CDje

Mane

Ni RJ45 vtičnice, uporabniški vmesnik za predvajanje z USB ključkov ima nekaj pomanjkljivosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Mikro glasbeni sistem

Datum upotrebe 2021-12-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Mikro glasbeni sistem

Datum upotrebe 2021-12-28

08/02/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

xxx

dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.

Prednosti

rozmery, DAB+

Mane

funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum upotrebe 2023-01-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum upotrebe 2023-01-08

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Prednosti

Velikost, výkon, cena.

Mane

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2023-11-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2023-11-06

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