2 godine jamstva
Obustavljeno
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB priključak za punjenje
60 W, audio-ulaz
Ovaj stilski mikro sustav omogućuje vam strujanje popisa za reprodukciju, reprodukciju CD diskova te slušanje DAB+ i FM radija. Digitalni radijski prijemnik s 20 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može svirati i CD diskove u formatu MP3 i snimljene CD diskove.
Ove zvučnike za police za knjige odlikuje jasan zvuk i dobar bas zahvaljujući kombinaciji woofera, visokotonca i otvora bass-reflex. Maksimalna izlazna snaga od 60 W donosi snažan zvuk za sve prostore. Savršeni su za garsonijere ili otvorene prostore.
Kućišta središnje jedinice i zvučnika u dvjema nijansama podsjećaju na dizajn hi-fi separata. Presvučeni kotačić za upravljanje glasnoćom radu dodaje zadovoljavajući analogni osjećaj. S prednje strane jedinice nalaze se gumbi za reprodukciju i odabir izvora.
4.0
od 5
5
Recenzije
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Prednosti
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Mane
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Prednosti
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Mane
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża
Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża