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  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.
  • Elegantan izgled. Bogat zvuk.

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

TAM4505/12

4
| (5) Recenzije
Elegantan izgled. Bogat zvuk.
Uživajte u slušanju zvuka od kuće uz ovaj klasični mikro sustav. Uživajte u kristalno jasnom DAB+/FM radiju, prenosite glazbu i podcastove te reproducirajte CD medije u bogatom zvuku od 60 W. Možete povezivati i druge izvore putem USB-a ili audio-ulaza.
Pogledajte sve prednosti

Elegantan izgled. Bogat zvuk.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB priključak za punjenje

  • 60 W, audio-ulaz

Sva vaša glazba

Ovaj stilski mikro sustav omogućuje vam strujanje popisa za reprodukciju, reprodukciju CD diskova te slušanje DAB+ i FM radija. Digitalni radijski prijemnik s 20 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može svirati i CD diskove u formatu MP3 i snimljene CD diskove.

Zvučnici Bass Reflex. Bogatiji niski zvukovi

Ove zvučnike za police za knjige odlikuje jasan zvuk i dobar bas zahvaljujući kombinaciji woofera, visokotonca i otvora bass-reflex. Maksimalna izlazna snaga od 60 W donosi snažan zvuk za sve prostore. Savršeni su za garsonijere ili otvorene prostore.

Klasičan dizajn

Kućišta središnje jedinice i zvučnika u dvjema nijansama podsjećaju na dizajn hi-fi separata. Presvučeni kotačić za upravljanje glasnoćom radu dodaje zadovoljavajući analogni osjećaj. S prednje strane jedinice nalaze se gumbi za reprodukciju i odabir izvora.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

5

Recenzije

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Prednosti

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Mane

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Prednosti

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Mane

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

Ova recenzija je napravljena za TAM4505 Mikrowieża

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