2 godine jamstva
Obustavljeno
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB priključak za punjenje
18 W
Ovaj stilski mikro sustav omogućuje vam strujanje popisa za reprodukciju i mnogo toga više putem sustava Bluetooth, reprodukciju CD diskova i slušanje FM radija. Digitalni radijski prijemnik s 10 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može svirati i CD diskove u formatu MP3 i snimljene CD diskove.
Zvučnici u stilu police za knjige pružaju vam čist zvuk i dobar bas iz otvora za 3-inčne woofere i Bass Reflex. Maksimalna izlazna snaga od 18 W širi pristojan zvuk u manje prostore. Savršeno za radnu ili spavaću sobu.
Kućišta središnje jedinice i zvučnika u dvjema nijansama podsjećaju na dizajn hi-fi separata. Presvučeni kotačić za upravljanje glasnoćom radu dodaje zadovoljavajući analogni osjećaj. S prednje strane jedinice nalaze se gumbi za reprodukciju i odabir izvora.
4.3
od 5
6
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Prednosti
Blue tooth, nabíjačka
Mane
Krátke káble k reproduktorom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Hudobný mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Mikrowieża
stosto6666
16/08/2022
България
Provjereni kupac
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Prednosti
Philips
Mane
Не виждам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Микро музикална система