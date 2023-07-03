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  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite
  • Spremni za zvukove koje volite

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

TAM3205/12

4.3
| (6) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Spremni za zvukove koje volite
Čujte više od svakog podcasta i popisa za reprodukciju koje strujite. Ponovno istražite svoju zbirku CD diskova ili uključite radio. Ovaj mikro sustav klasičnog izgleda zvuči odlično u manjim prostorijama, a druge izvore možete priključiti putem priključka USB ili audio ulaza.
Pogledajte sve prednosti

Spremni za zvukove koje volite

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB priključak za punjenje

  • 18 W

Sva vaša glazba

Ovaj stilski mikro sustav omogućuje vam strujanje popisa za reprodukciju i mnogo toga više putem sustava Bluetooth, reprodukciju CD diskova i slušanje FM radija. Digitalni radijski prijemnik s 10 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može svirati i CD diskove u formatu MP3 i snimljene CD diskove.

Zvučnici Bass Reflex. Bogatiji niski zvukovi

Zvučnici u stilu police za knjige pružaju vam čist zvuk i dobar bas iz otvora za 3-inčne woofere i Bass Reflex. Maksimalna izlazna snaga od 18 W širi pristojan zvuk u manje prostore. Savršeno za radnu ili spavaću sobu.

Klasičan dizajn

Kućišta središnje jedinice i zvučnika u dvjema nijansama podsjećaju na dizajn hi-fi separata. Presvučeni kotačić za upravljanje glasnoćom radu dodaje zadovoljavajući analogni osjećaj. S prednje strane jedinice nalaze se gumbi za reprodukciju i odabir izvora.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Prednosti

Blue tooth, nabíjačka

Mane

Krátke káble k reproduktorom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Hudobný mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Mikrowieża

16/08/2022

България

България

Provjereni kupac

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Prednosti

Philips

Mane

Не виждам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM3205 Микро музикална система

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