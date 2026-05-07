2 godine jamstva
TAM3205M2/12
Bass reflex zvučnici
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, audioulaz
Uživat ćete u čistom i jasnom stereozvuku s dubokim basom jer zvučnici čiji dizajn omogućuje smještanje na policu najbolje iskorištavaju snažni izlaz sustava od 20 W (RMS), 3-inčne woofere i bass-reflex. Digital Sound Control omogućuje odabir prethodno postavljenih stilova zvuka – od glazbe do radijskih drama, tako da ćete uvijek dobiti najbolji zvuk za ono što slušate.
Glazba, podcastovi, vijesti, drame, sportski sadržaji – popisu nema kraja! Možete usmjeravati zvukove putem veze Bluetooth, odabrati FM radio ili uspostaviti vezu s drugim izvorima kao što su flash pogoni putem veze USB ili gramofoni putem audioulaza. Digitalni radijski prijemnik s 20 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može očitavati CD medije u formatu MP3 i snimljene CD diskove.
Podržani su Bluetooth LE Audio i LC3 kodek za zamjetno bolji zvuk prilikom usmjeravanja. Podržan je i Auracast, tako da možete i usmjeravati s kompatibilnog pametnog uređaja na mikrosustav i druge zvučnike koji podržavaju Auracast.
5.0
od 5
1
Recenzije
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Ova recenzija je napravljena za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Ova recenzija je napravljena za TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21