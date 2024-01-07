Obustavljeno
Izuzetno tanak, ali bogatih značajki.
Nemate puno prostora? Uživajte u zabavi. Baš kao i internetski radio i DAB+, ovaj tanki mikrosustav koji se može montirati na zid podržava Spotify Connect i Bluetooth usmjeravanje. Možete ga povezati čak i s CD reproduktorom ili gramofonom.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Tražite nešto za slušanje? Ovaj mikrosustav osigurava globalni prijem tisuća digitalnih ili internetskih radijskih postaja bez pucketanja. Glazbu, podcaste, i još mnogo toga možete usmjeravati tehnologijom Bluetooth, a za žičane izvore dostupan je audio ulaz.
Ovaj tanki mikrosustav možete ostaviti da samostalno stoji na isporučenoj nožici ili maknuti nožicu za izravnu montažu na zid. Dvije pogonske jedinice punog opsega pružaju čist stereo zvuk.
Usmjeravanje sa servisa Spotify? Ovaj Bluetooth internetski radio ističe se sa Spotify Connect. Mobilnim telefonom služite se kao upravljačem dok radio usmjerava signal najbolje kvalitete servisa Spotify — izravno s poslužitelja za Spotify. Dvije pogonske jedinice punog opsega pružaju čist stereo zvuk.
4.2
od 5
10
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Prednosti
Pripojenie na internet
Mane
Nema žiadny audio výstup
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2022-12-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2022-12-07
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Prednosti
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Mane
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-12-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio
Datum upotrebe 2021-12-20
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Prednosti
könnyen kezelhető
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetes rádió
Datum upotrebe 2020-12-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetes rádió
Datum upotrebe 2020-12-30