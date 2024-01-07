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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Internetski radio

TAM2805/10

4.2

| (10) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanak, ali bogatih značajki.

Nemate puno prostora? Uživajte u zabavi. Baš kao i internetski radio i DAB+, ovaj tanki mikrosustav koji se može montirati na zid podržava Spotify Connect i Bluetooth usmjeravanje. Možete ga povezati čak i s CD reproduktorom ili gramofonom.

Pogledajte sve prednosti

Izuzetno tanak, ali bogatih značajki.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Jedan mali sustav za svu vašu glazbu

Tražite nešto za slušanje? Ovaj mikrosustav osigurava globalni prijem tisuća digitalnih ili internetskih radijskih postaja bez pucketanja. Glazbu, podcaste, i još mnogo toga možete usmjeravati tehnologijom Bluetooth, a za žičane izvore dostupan je audio ulaz.

Savršeno za male prostore

Ovaj tanki mikrosustav možete ostaviti da samostalno stoji na isporučenoj nožici ili maknuti nožicu za izravnu montažu na zid. Dvije pogonske jedinice punog opsega pružaju čist stereo zvuk.

Lako usmjeravanje. Legendarno slušanje

Usmjeravanje sa servisa Spotify? Ovaj Bluetooth internetski radio ističe se sa Spotify Connect. Mobilnim telefonom služite se kao upravljačem dok radio usmjerava signal najbolje kvalitete servisa Spotify — izravno s poslužitelja za Spotify. Dvije pogonske jedinice punog opsega pružaju čist stereo zvuk.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

10

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Prednosti

Pripojenie na internet

Mane

Nema žiadny audio výstup

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2022-12-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2022-12-07

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Prednosti

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Mane

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-12-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetové rádio

Datum upotrebe 2021-12-20

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Prednosti

könnyen kezelhető

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetes rádió

Datum upotrebe 2020-12-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAM2805 Internetes rádió

Datum upotrebe 2020-12-30

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