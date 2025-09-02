Sigurne, zabavne i prikladne za putovanja
Sa šarenim LED svjetlima na školjkama i zabavnom funkcijom bežičnog dijeljenja zvuka, ove su slušalice osmišljene da ih djeca zavole. Glasnoća im je ograničena radi zaštite dječjeg sluha, a poseban način rada za putovanje omogućuje djeci sigurno slušanje i u bučnijim okruženjima.
Bežične slušalice koje se nose na ušima
Glasnoća ograničena na 85 dB
LED svjetla. Dijeljenje zvuka
Izdržljive i sklopive
Posebno dizajnirane kako bi bile iznimno sigurne za mlade uši, glasnoća ovih slušalica ograničena je na 75 dB za slušanje kod kuće ili tijekom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan kuće roditelji mogu putem aplikacije Philips Headphones postaviti ograničenje glasnoće od 85 dB u načinu rada za putovanje.*
Veliki okrugli gumbi za upravljanje na donjem dijelu školjke olakšavaju im upotrebu slušalica, dok ih manje školjke s mekanim jastučićima čine udobnima za nošenje. Podstavljena traka za glavu jednostavno se prilagođava za savršeno pristajanje, a zahvaljujući točkicama na stražnjem dijelu djeca znaju s koje ih strane trebaju postaviti na glavu.
Šarena LED svjetla u školjkama kombiniraju se s višebojnim dizajnom slušalica kako bi se istaknule na sve prave načine. LED svjetla mogu se postaviti tako da svijetle u različitim bojama, što je sjajno za djecu koja žele izraziti vlastiti stil.
Nagrade
4.0
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Mane
nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-08-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mane
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-15
Glasnoća je ograničena na 75 dB u normalnom načinu rada i 85 dB u načinu rada za putovanje, u skladu sa standardima EN 50332 za sigurno slušanje.