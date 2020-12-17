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  • Lifestyle proizvod

Obustavljeno

Zvučnik Philips/Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nosite glazbu sa sobom. Sa stilom.

Prekrasno oblikovano, prekrasno taktilno. Zahvaljujući vunenoj tkanini kojom je obložen zvučnik i gornjoj ploči od poliranog čelika, ovaj mali zvučnik privući će poglede, kamo god krenuli. Dobit ćete čist zvuk i do 6 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Nosite glazbu sa sobom. Sa stilom.

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 4 W

  • Šest sati reprodukcije

  • IPX7 vodonepropusnost

Taktilna harmonija. Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Taktilna harmonija. Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Dizajniran u suradnji s Georgom Jensenom, ovaj mali i zaobljeni Bluetooth zvučnik je jednostavan, a opet upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika u predivnom je kontrastu s taktilnim Kvadrat pokrovom zvučnika. Diskretno potpisana robna marka suptilno označava suradnju tvrtke Philips i Georga Jensena.

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Kvadrat tkanina na zvučniku. Dizajniran za propuštanje zvuka

Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.

6 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk

6 sati reprodukcije. Uparite za stereo zvuk

Potpuno napunjena baterija osigurava do 6 sati reprodukcije, a jačinom zvuka upravljate s gumbima na zvučniku. Moguće je uparivanje s jednakim zvučnikom Philips Georg Jensen kako biste uživali u stereo zvuku. Jednostavno gumb za napajanje zadržite pritisnutim 2 sekunde.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Prednosti

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum upotrebe 2019-11-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Datum upotrebe 2019-11-17

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