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Nosite glazbu sa sobom. Sa stilom.
Prekrasno oblikovano, prekrasno taktilno. Zahvaljujući vunenoj tkanini kojom je obložen zvučnik i gornjoj ploči od poliranog čelika, ovaj mali zvučnik privući će poglede, kamo god krenuli. Dobit ćete čist zvuk i do 6 sati reprodukcije.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 4 W
Šest sati reprodukcije
IPX7 vodonepropusnost
Dizajniran u suradnji s Georgom Jensenom, ovaj mali i zaobljeni Bluetooth zvučnik je jednostavan, a opet upečatljiv. Gornja ploča od poliranog čelika u predivnom je kontrastu s taktilnim Kvadrat pokrovom zvučnika. Diskretno potpisana robna marka suptilno označava suradnju tvrtke Philips i Georga Jensena.
Ovaj zvučnik prekriven je vrhunskim pokrovom zvučnika proizvođača Kvadrat. Prekrasan materijal na bazi vune akustički je propustan i dopušta slobodan prolazak zvuka kroz zvučnik u prostoriju.
Potpuno napunjena baterija osigurava do 6 sati reprodukcije, a jačinom zvuka upravljate s gumbima na zvučniku. Moguće je uparivanje s jednakim zvučnikom Philips Georg Jensen kako biste uživali u stereo zvuku. Jednostavno gumb za napajanje zadržite pritisnutim 2 sekunde.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Prednosti
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum upotrebe 2019-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Datum upotrebe 2019-11-17