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Obustavljeno

Eksterna baterija iz kolekcije Philips Georg Jensen

TAJP10/00

Eksterna baterija iz kolekcije Philips Georg Jensen

Ova eksterna baterija ispunjava sve estetske zahtjeve koje biste mogli imati za tehnološke uređaje. Besprijekoran dizajn kućišta odlikuje se tamnosmeđom kožom i elementima od poliranog čelika, a u kućištu se nalazi skriven podložak Qi za bežično punjenje. Remen koji se može skinuti ujedno služi kao USB-A na USB-C kabel.

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Ljepota snage

Eksterna baterija iz kolekcije Philips Georg Jensen

Maksimalna snaga punjenja od 5 W

Velika površina za punjenje omogućuje jednostavno postavljanje telefona na podložak, a maksimalna snaga punjenja je 5 W.

Remen koji se može skinuti ujedno služi kao USB-A na USB-C kabel

Tamnosmeđi silikonski remen sadrži USB-A na USB-C priključke za punjenje eksterne baterije.

Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Georg Jensen elementi od poliranog čelika

Tehničke specifikacije

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