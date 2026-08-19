Eksterna baterija iz kolekcije Philips Georg Jensen

Ova eksterna baterija ispunjava sve estetske zahtjeve koje biste mogli imati za tehnološke uređaje. Besprijekoran dizajn kućišta odlikuje se tamnosmeđom kožom i elementima od poliranog čelika, a u kućištu se nalazi skriven podložak Qi za bežično punjenje. Remen koji se može skinuti ujedno služi kao USB-A na USB-C kabel.