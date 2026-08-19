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TAJP10/00
Eksterna baterija iz kolekcije Philips Georg Jensen
Ova eksterna baterija ispunjava sve estetske zahtjeve koje biste mogli imati za tehnološke uređaje. Besprijekoran dizajn kućišta odlikuje se tamnosmeđom kožom i elementima od poliranog čelika, a u kućištu se nalazi skriven podložak Qi za bežično punjenje. Remen koji se može skinuti ujedno služi kao USB-A na USB-C kabel.
Velika površina za punjenje omogućuje jednostavno postavljanje telefona na podložak, a maksimalna snaga punjenja je 5 W.
Tamnosmeđi silikonski remen sadrži USB-A na USB-C priključke za punjenje eksterne baterije.
Georg Jensen elementi od poliranog čelika
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