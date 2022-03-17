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  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
  • Kontrolirajte tišinu
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Obustavljeno

Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

TAH8505BK/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kontrolirajte tišinu
Slušajte svoju glazbu, a ne kišu. Možete kontrolirati funkciju aktivnog poništavanja buke na ovim bežičnim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju kako biste ih prilagodili svakoj situaciji. Uz vrijeme izvođenja glazbe od 30 sati i fleksibilno brzo punjenje, budite bez brige tijekom cijelog putovanja.
Pogledajte sve prednosti

bežične slušalice s funkcijom aktivnog poništavanja buke

Kontrolirajte tišinu

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

30 sati reprodukcije ili sati razgovora (25 sati s uključenom funkcijom ANC)

Ove slušalice prigodne su za svako putovanje. Jedno punjenje traje samo 2 sata. Dobivate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) s isključenom funkcijom aktivnog poništavanja buke, a 25 sati s uključenom. Dvije razine brzog punjenja – rapidno punjenje i brzo punjenje – osiguravaju dodatnih 2 do 6 sati reprodukcije.

Aktivno poništavanje buke (Active Noise Canceling, ANC). Izgubite sebe, ne glazbu

Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.

Glatka, podesiva traka za glavu. Meke školjke za uši

Od popisa za reprodukciju do podcasta, savršeno ugođene neodimijske akustične pogonske jedinice daju duboki bas i jasne frekvencije srednjeg raspona. Meki jastučići na školjkama za uši prekrivaju cijelo uho, stvarajući brtvu koja pasivno izolira vanjski zvuk. Traka za glavu je lagana i glatka te se jednostavno se podešava: Ove slušalice neće se zapetljati u vašu kosu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Prednosti

Dzwięk super bas mega

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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