2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Ove slušalice prigodne su za svako putovanje. Jedno punjenje traje samo 2 sata. Dobivate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) s isključenom funkcijom aktivnog poništavanja buke, a 25 sati s uključenom. Dvije razine brzog punjenja – rapidno punjenje i brzo punjenje – osiguravaju dodatnih 2 do 6 sati reprodukcije.
Ostavite sve iza sebe s aktivnim blokiranjem buke. Isključite buku vlaka ili užurbanog ureda samo pritiskom na tipku. Ako ste u pokretu možete slušati svoju glazbu i ostati svjesni buke na ulici uz značajku Awareness Mode.
Od popisa za reprodukciju do podcasta, savršeno ugođene neodimijske akustične pogonske jedinice daju duboki bas i jasne frekvencije srednjeg raspona. Meki jastučići na školjkama za uši prekrivaju cijelo uho, stvarajući brtvu koja pasivno izolira vanjski zvuk. Traka za glavu je lagana i glatka te se jednostavno se podešava: Ove slušalice neće se zapetljati u vašu kosu.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Prednosti
Dzwięk super bas mega
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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