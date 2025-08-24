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6000 seriesBežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH6509BK/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Slobodno se prepustite

Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.

Pogledajte sve prednosti

Slobodno se prepustite

  • Noise Canceling Pro

  • Postavljanje preko ušiju

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas

  • Do 70 sati reprodukcije

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku,uključujući vjetar,u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas,način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove,tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Lagane,udobne,sklopive – i elegantne!

Lagane,udobne,sklopive – i elegantne!

Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja,a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremiti u džep ili torbu.

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće,jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Prednosti

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Mane

Z waty nic nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2025-07-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2025-07-24

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