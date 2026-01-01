Svaki trenutak. Svaki dan.

Ove predivne elegantne bežične slušalice pomažu vam da se usredotočite. Bez obzira na to gdje slušate, značajka aktivnog blokiranja buke omogućuje vam da se prepustite glazbi koju volite. Lako je i obavljati više zadataka istovremeno – moguće je istovremeno uparivanje s dva uređaja.