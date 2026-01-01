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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAH6506BK/00

Svaki trenutak. Svaki dan.
Ove predivne elegantne bežične slušalice pomažu vam da se usredotočite. Bez obzira na to gdje slušate, značajka aktivnog blokiranja buke omogućuje vam da se prepustite glazbi koju volite. Lako je i obavljati više zadataka istovremeno – moguće je istovremeno uparivanje s dva uređaja.
Pogledajte sve prednosti

Svaki trenutak. Svaki dan.

  • Aktivno blokiranje buke

  • Tanke i lagane

  • Uparivanje u više točaka

Usredotočite se na glazbu. Aktivno blokiranje buke

Usredotočite se na glazbu. Aktivno blokiranje buke

Želite smanjiti buku dok ste u pokretu? Unutarnji mikrofoni u školjkama ovih bežičnih slušalica koje se stavljaju preko ušiju filtriraju zvuk motora koji ne želite čuti, tako da čujete samo glazbu koju volite.

Tanki dizajn koji se stavlja preko ušiju. Prepoznatljiv izgled

Ovalne školjke za uši i tanki okvir pružaju prepoznatljiv stil. Postavljanjem preko ušiju nastaje brtvljenje koje pasivno izolira vanjsku buku. Pogonske jedinice od 32 mm daju dubok bas i čist, detaljan zvuk.

Bluetooth povezivanje u više točaka. Radite bolje

Bluetooth povezivanje u više točaka. Radite bolje

Olakšajte si radni dan. Ove bežične slušalice mogu se istovremeno povezati s dva Bluetooth uređaja i prebacivati se između njih kad to trebate. Tako možete slušati glazbu s prijenosnog računala i primati pozive s telefona.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.