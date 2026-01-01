2 godine jamstva
Obustavljeno
TAH6506BK/00
Aktivno blokiranje buke
Tanke i lagane
Uparivanje u više točaka
Želite smanjiti buku dok ste u pokretu? Unutarnji mikrofoni u školjkama ovih bežičnih slušalica koje se stavljaju preko ušiju filtriraju zvuk motora koji ne želite čuti, tako da čujete samo glazbu koju volite.
Ovalne školjke za uši i tanki okvir pružaju prepoznatljiv stil. Postavljanjem preko ušiju nastaje brtvljenje koje pasivno izolira vanjsku buku. Pogonske jedinice od 32 mm daju dubok bas i čist, detaljan zvuk.
Olakšajte si radni dan. Ove bežične slušalice mogu se istovremeno povezati s dva Bluetooth uređaja i prebacivati se između njih kad to trebate. Tako možete slušati glazbu s prijenosnog računala i primati pozive s telefona.
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