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Obustavljeno

Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH2005BK/00

To je vaše vrijeme
Od omiljenih melodija do najnovijih podcastova, ove jednostavne slušalice koje se stavljaju preko ušiju pružaju udobno prianjanje i jasan zvuk. Savršene su za svakodnevnu uporabu s kablom od 2 m koji je idealne duljine za povezivanje s najomiljenijim uređajima.
Pogledajte sve prednosti

To je vaše vrijeme

  • Udobni meki jastučići

  • Pogonske jedinice od 40 mm

  • Lagana traka za glavu

  • Kabel slušalica od 2 m

Uživajte u svojoj glazbi

Ove žične slušalice koje se stavljaju preko ušiju omogućuju udobno slušanje bez vremenskog ograničenja. Snažne jedinice od 40 mm daju čist, jasan zvuk. Postavljanje preko ušiju osigurava dobru pasivnu izolaciju zvukova pa drugi neće čuti što slušate.

Cjelodnevna lakoća. Svakodnevna udobnost

Obložena podesiva traka za glavu pristaje na svaku glavu, a meki jastučići na školjkama za uši odlični su za dugotrajne sesije preslušavanja. Nema baterije, stoga je vrijeme reprodukcije neograničeno. Idealno kada maratonski preslušavate najnovije podcaste.

Priključite na omiljene uređaje

Kabel slušalica duljine 2 m savršen je za povezivanje s prijenosnim računalom ili tabletom. Ako ste u pokretu, kabel omogućuje sigurnu pohranu uređaja u torbi ili džepu dok slušate bez upotrebe ruku.

Tehničke specifikacije

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