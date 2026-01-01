2 godine jamstva
Obustavljeno
TAH2005BK/00
Udobni meki jastučići
Pogonske jedinice od 40 mm
Lagana traka za glavu
Kabel slušalica od 2 m
Ove žične slušalice koje se stavljaju preko ušiju omogućuju udobno slušanje bez vremenskog ograničenja. Snažne jedinice od 40 mm daju čist, jasan zvuk. Postavljanje preko ušiju osigurava dobru pasivnu izolaciju zvukova pa drugi neće čuti što slušate.
Obložena podesiva traka za glavu pristaje na svaku glavu, a meki jastučići na školjkama za uši odlični su za dugotrajne sesije preslušavanja. Nema baterije, stoga je vrijeme reprodukcije neograničeno. Idealno kada maratonski preslušavate najnovije podcaste.
Kabel slušalica duljine 2 m savršen je za povezivanje s prijenosnim računalom ili tabletom. Ako ste u pokretu, kabel omogućuje sigurnu pohranu uređaja u torbi ili džepu dok slušate bez upotrebe ruku.
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