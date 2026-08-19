TAH1108BK/00
Neka glazba bude uz vas
Radite sve što inače radite slušajući glazbu koju volite. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uho pružaju vam 15 sati reprodukcije i čist zvuk. Tipke na školjkama za uši olakšavaju upravljanje glazbom i pozivima, a školjke se mogu ravno preklopiti i lako spremiti.
Pogon. jed. od 30 mm / zat. str. dio
Bluetooth®
Lagana traka za glavu
Potpuno ravno preklapanje
Ove Bluetooth slušalice koje se stavljaju na uši lako je upariti, a pružaju vam 15 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja. Ako vam se baterija počne prazniti, punjenje od 15 minuta omogućit će nastavak reprodukcije glazbe naredna 3 sata.
Snažne neodimijske akustičke pogonske jedinice od 30 mm pružaju čist zvuk, dok zatvoreni dizajn osigurava odličnu zvučnu izolaciju. Uživajte u svakoj minuti svojih pjesama, a da drugi ne čuju ono što slušate.
Ojastučene školjke za uši pružaju dodatnu udobnost prilikom slušanja. Gumbi na školjci za uho omogućuju podešavanje glasnoće, preskakanje ili pauziranje pjesama, odgovaranje na pozive ili njihovo odbijanje i još toga.
Recenzije
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.