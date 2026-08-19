Neka glazba bude uz vas

Radite sve što inače radite slušajući glazbu koju volite. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uho pružaju vam 15 sati reprodukcije i čist zvuk. Tipke na školjkama za uši olakšavaju upravljanje glazbom i pozivima, a školjke se mogu ravno preklopiti i lako spremiti.