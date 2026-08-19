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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Bežične slušalice

TAH1108BK/00

Neka glazba bude uz vas

Radite sve što inače radite slušajući glazbu koju volite. Ove bežične slušalice koje se stavljaju na uho pružaju vam 15 sati reprodukcije i čist zvuk. Tipke na školjkama za uši olakšavaju upravljanje glazbom i pozivima, a školjke se mogu ravno preklopiti i lako spremiti.

Pogledajte sve prednosti

Neka glazba bude uz vas

  • Pogon. jed. od 30 mm / zat. str. dio

  • Bluetooth®

  • Lagana traka za glavu

  • Potpuno ravno preklapanje

15 sati reprodukcije i brzo punjenje

Ove Bluetooth slušalice koje se stavljaju na uši lako je upariti, a pružaju vam 15 sati reprodukcije nakon 2 sata punjenja. Ako vam se baterija počne prazniti, punjenje od 15 minuta omogućit će nastavak reprodukcije glazbe naredna 3 sata.

Čist, jasan zvuk

Snažne neodimijske akustičke pogonske jedinice od 30 mm pružaju čist zvuk, dok zatvoreni dizajn osigurava odličnu zvučnu izolaciju. Uživajte u svakoj minuti svojih pjesama, a da drugi ne čuju ono što slušate.

Lako se nose. Lako se upotrebljavaju

Ojastučene školjke za uši pružaju dodatnu udobnost prilikom slušanja. Gumbi na školjci za uho omogućuju podešavanje glasnoće, preskakanje ili pauziranje pjesama, odgovaranje na pozive ili njihovo odbijanje i još toga.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.