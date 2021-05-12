TAEP200/12
Uživajte – mogućnost reprodukcije svega, od DVD-a do USB-a
Reproduktor vaših snova s besprijekornom, realističnom slikom i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! DVD reproduktor TAEP200 tvrtke Philips pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.
USB 2.0
12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.
Reproducirajte gotovo svaki disk koji poželite, bez obzira radi li se o formatu CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ili DVD-RW. Iskusite nenadmašnu prilagodljivost i praktičnost reprodukcije svih vrsta diskova na jednom uređaju.
Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona
3.9
od 5
8
Recenzije
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum upotrebe 2021-04-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Datum upotrebe 2021-04-12
Andreess
12/01/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Prednosti
Małe gabaryty, prosta obsługa
Mane
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum upotrebe 2020-12-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum upotrebe 2020-12-12
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Prednosti
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Mane
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum upotrebe 2023-11-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum upotrebe 2023-11-22
Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI vizualni identitet i HDMI logotipovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.