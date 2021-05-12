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2000 seriesDVD reproduktor

TAEP200/12

3.9

| (8) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Uživajte – mogućnost reprodukcije svega, od DVD-a do USB-a

Reproduktor vaših snova s besprijekornom, realističnom slikom i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! DVD reproduktor TAEP200 tvrtke Philips pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte – mogućnost reprodukcije svega, od DVD-a do USB-a

  • USB 2.0

Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku

Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku

12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

Reproducira CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reproducira CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Reproducirajte gotovo svaki disk koji poželite, bez obzira radi li se o formatu CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ili DVD-RW. Iskusite nenadmašnu prilagodljivost i praktičnost reprodukcije svih vrsta diskova na jednom uređaju.

Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.9

od 5

8

Recenzije

3

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum upotrebe 2021-04-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Datum upotrebe 2021-04-12

12/01/2022

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Prednosti

Małe gabaryty, prosta obsługa

Mane

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum upotrebe 2020-12-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Datum upotrebe 2020-12-12

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Prednosti

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Mane

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum upotrebe 2023-11-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Datum upotrebe 2023-11-22

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