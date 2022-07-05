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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Soundbar 3.1 s bežičnim niskotoncem

TAB8805/10

4.2

| (17) Recenzije

Moćan filmski zvuk

Ovaj moćni soundbar s bežičnim niskotoncem filmske večeri čini ugodnijima. Prožimajući trodimenzionalni zvuk tehnologije Dolby Atmos postavlja vas usred prizora. Kompatibilnost s Play-Fi olakšava oblikovanje postave s istinskim surround zvukom.

Pogledajte sve prednosti

Moćan filmski zvuk

  • Bežični niskotonac s maks. 400 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezivanje s glasovnim pomoćnicima

Pametni soundbar. Moćni filmovi

Pametni soundbar. Moćni filmovi

Ovaj soundbar svemu što gledate i svakom zapisu kojeg obožavate dodaje 300 W bogatog zvuka. 3.1 kanala ispunjavaju svaki prostor očaravajućim zvučnim podlogama, gromoglasnim efektima i kristalno čistim razgovorima. Bežični niskotonac pojačava svaku eksploziju i svaki bas.

Dolby Atmos. Povećajte uzbuđenje

Dolby Atmos. Povećajte uzbuđenje

Pojačajte dramatičnost, bez obzira na sadržaj. Ovaj soundbar, kompatibilan s Dolby Atmos, reproducira duboke i visoke tonove, stvarajući trodimenzionalni surround zvuk koji protječe iznad i oko vas.

Play-Fi. Od zvuka u više prostorija do surround zvuka

Play-Fi. Od zvuka u više prostorija do surround zvuka

Jednostavna Play-Fi kompatibilnost ovaj soundbar čini zvijezdom vaše konfiguracije u više prostorija. Možete sinkronizirati zvučnike s podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija ili čak konfigurirati pravi surround sustav – sve to putem aplikacije Philips Sound ili Play-Fi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

17

Recenzije

05/07/2022

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.

Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.

Prednosti

Vse. Predvsem nizkotonec.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2022-06-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2022-06-05

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična nadgradnja zvoka

Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.

Prednosti

Ravno prav velik in močan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2021-07-31

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2021-07-31

07/04/2021

Slovenija

Slovenija

Janko

Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2020-03-07

Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem

Datum upotrebe 2020-03-07

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