Obustavljeno
TAB8805/10
Moćan filmski zvuk
Ovaj moćni soundbar s bežičnim niskotoncem filmske večeri čini ugodnijima. Prožimajući trodimenzionalni zvuk tehnologije Dolby Atmos postavlja vas usred prizora. Kompatibilnost s Play-Fi olakšava oblikovanje postave s istinskim surround zvukom.
Bežični niskotonac s maks. 400 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezivanje s glasovnim pomoćnicima
Ovaj soundbar svemu što gledate i svakom zapisu kojeg obožavate dodaje 300 W bogatog zvuka. 3.1 kanala ispunjavaju svaki prostor očaravajućim zvučnim podlogama, gromoglasnim efektima i kristalno čistim razgovorima. Bežični niskotonac pojačava svaku eksploziju i svaki bas.
Pojačajte dramatičnost, bez obzira na sadržaj. Ovaj soundbar, kompatibilan s Dolby Atmos, reproducira duboke i visoke tonove, stvarajući trodimenzionalni surround zvuk koji protječe iznad i oko vas.
Jednostavna Play-Fi kompatibilnost ovaj soundbar čini zvijezdom vaše konfiguracije u više prostorija. Možete sinkronizirati zvučnike s podrškom za Play-Fi za zvuk u više prostorija ili čak konfigurirati pravi surround sustav – sve to putem aplikacije Philips Sound ili Play-Fi.
4.2
od 5
17
Recenzije
Pero G.
05/07/2022
Slovenija
Provjereni kupac
Odličen soundbar. Predvsem nizkotonec.
Zelo dober zvok. Odličen. Tudi velika izhodna moč. Nizkotonec pa naredi res razliko. Pohvalno tudi DolbyAtmos podpora.
Prednosti
Vse. Predvsem nizkotonec.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2022-06-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2022-06-05
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlična nadgradnja zvoka
Zvok je mnogo bolj jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši., filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi PlayFi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj ali zamika zvoka.
Prednosti
Ravno prav velik in močan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2021-07-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2021-07-31
Jankooo
07/04/2021
Slovenija
Janko
Zelo sem zadovoljen z izdelkom. Zvok v dnevni sobi je sedaj čisto drugačen (prej samo zvok iz televizije). Zvok je poln, ob gledanju akcijskega filma je kot v kinu, pri poslušanju glasbe preko Youtuba pa je zvok, kot na koncertu:-)
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2020-03-07
Ova recenzija je napravljena za TAB8805 3.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkokotoncem
Datum upotrebe 2020-03-07