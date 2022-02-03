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Osigurajte zvuk s kojim kao da ste u prvom redu
Pojačajte zvuk svakog filma, sportskog događaja i popisa za reprodukciju. Ovaj elegantni soundbar s bežičnim niskotoncem i tehnologijom Dolby Atmos daje bolji bas i čišće glasove. Uz to, lako se uklapa u postavu za više prostorija.
Bežični niskotonac s maks. 240 W
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezivanje s glasovnim pomoćnicima
Doživite uzbuđenje sportskih događaja uživo, i to u svom dnevnom boravku. Način rada Stadium EQ obavija vas ambijentalnom bukom mase, baš kao da sjedite na stadionu! Svaki odlučujući trenutak donijet će vam uzbuđenje, a i dalje ćete kristalno jasno čuti komentar.
Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg zvučnika s Google asistentom reprodukciju glazbe preko soundbara. Više volite Siri? Ovaj soundbar podržava Apple AirPlay 2, a time i Siri. Pojačajte glasnoću glazbe. Preskačite pjesme. Sve to potpuno bez uporabe ruku.
4.6
od 5
12
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
03/02/2022
Slovenija
Lep design
Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506
Prednosti
Enak design kot TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2021-10-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2021-10-03
Filipaa
18/11/2021
Slovenija
Provjereni kupac
Neprimerno boljši zvok iz TV
Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-10-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-10-18
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Odlična dopolnitev televizorja The One
Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.
Prednosti
zvok, izgled, cena,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-04-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem
Datum upotrebe 2020-04-11