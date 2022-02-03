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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Soundbar 2.1 s bežičnim niskotoncem

TAB8405/10

4.6

| (12) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Osigurajte zvuk s kojim kao da ste u prvom redu

Pojačajte zvuk svakog filma, sportskog događaja i popisa za reprodukciju. Ovaj elegantni soundbar s bežičnim niskotoncem i tehnologijom Dolby Atmos daje bolji bas i čišće glasove. Uz to, lako se uklapa u postavu za više prostorija.

Pogledajte sve prednosti

Osigurajte zvuk s kojim kao da ste u prvom redu

  • Bežični niskotonac s maks. 240 W

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezivanje s glasovnim pomoćnicima

Način rada Stadium EQ. Imat ćete dojam da ste na mjestu akcije

Doživite uzbuđenje sportskih događaja uživo, i to u svom dnevnom boravku. Način rada Stadium EQ obavija vas ambijentalnom bukom mase, baš kao da sjedite na stadionu! Svaki odlučujući trenutak donijet će vam uzbuđenje, a i dalje ćete kristalno jasno čuti komentar.

Povezivanje s uređajima s omogućenim omiljenim glasovnim pomoćnikom

Povezivanje s uređajima s omogućenim omiljenim glasovnim pomoćnikom

Zatražite od uređaja s podrškom za uslugu Alexa ili bilo kojeg zvučnika s Google asistentom reprodukciju glazbe preko soundbara. Više volite Siri? Ovaj soundbar podržava Apple AirPlay 2, a time i Siri. Pojačajte glasnoću glazbe. Preskačite pjesme. Sve to potpuno bez uporabe ruku.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optički ulaz

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

12

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

03/02/2022

Slovenija

Slovenija

Lep design

Zvok je jasen, predvsem pri govoru. Pri poslušanju glasbe je zvok polnejši, filmska izkušnja pa je podobna kot v kinu. Zaradi Play-Fi applikacije je povezan brezžično in ne prihaja do nikakršnih motenj. BT deluje odlično. Zelo lepo se dopolnjuje s Philips TV-jem serije 8506

Prednosti

Enak design kot TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2021-10-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2021-10-03

18/11/2021

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Neprimerno boljši zvok iz TV

Zvok, predvajan iz Tv na Soundbar z nizkotoncem je neprimerno boljši, smo se hitro navadili in ne moremo več gledati TV brez njega :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-10-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-10-18

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična dopolnitev televizorja The One

Televizorji so vedno tanjši in zaradi tega je iz njih izredno težko dobiti dobro reprodukcijo, sploh nižjih frekvenc, ki pa izjemno izpopolnijo izkušnjo ob gledanju filmov, zato je soundbar idealna rešitev za izjemen zvok, plus tega pa ni dela s kabli.

Prednosti

zvok, izgled, cena,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-04-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB8505 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem

Datum upotrebe 2020-04-11

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