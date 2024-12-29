ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

2.1-kanalni soundbar s bežičnim subwooferom

TAB5309/10

2.4

| (5) Recenzije

Bolji, dublji zvuk za svu vašu zabavu

Oživite filmove i druge sadržaje uz ovaj snažni soundbar i bežični subwoofer. Eksplozije će tutnjati. Glazba će zapjevati. Igre postaju još spektakularnije. Sofisticirana audiotehnologija stvara prožimajući zvučni doživljaj bez obzira na to što gledate.

Pogledajte sve prednosti

Bolji, dublji zvuk za svu vašu zabavu

  • 2.1-kanalni, bežični subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala. Bežični niskotonac za dublji bas

2.1 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka donose novu razinu zvuka, dok kompaktni bežični niskotonac efektima i glazbi daje dojmljivu punoću. Četiri načina rada ekvilizatora omogućuju odabir stila zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi postaju jasniji u bilo kojem načinu rada ako aktivirate poboljšanje dijaloga.

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Filmski zvuk i kod kuće

Dolby Digital Plus. Filmski zvuk i kod kuće

Uživajte i iz prvog reda pratite sve drame. Ovaj soundbar kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital Plus pruža vam doživljaj surround zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čut ćete i osjetiti razliku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.4

od 5

5

Recenzije

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Prednosti

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Mane

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2024-11-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2025-07-29

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Datum upotrebe 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Mane

Nastavenie hlasitosti

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum upotrebe 2024-08-01

Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Datum upotrebe 2024-08-01

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi