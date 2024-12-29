TAB5309/10
Bolji, dublji zvuk za svu vašu zabavu
Oživite filmove i druge sadržaje uz ovaj snažni soundbar i bežični subwoofer. Eksplozije će tutnjati. Glazba će zapjevati. Igre postaju još spektakularnije. Sofisticirana audiotehnologija stvara prožimajući zvučni doživljaj bez obzira na to što gledate.
2.1-kanalni, bežični subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka donose novu razinu zvuka, dok kompaktni bežični niskotonac efektima i glazbi daje dojmljivu punoću. Četiri načina rada ekvilizatora omogućuju odabir stila zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi postaju jasniji u bilo kojem načinu rada ako aktivirate poboljšanje dijaloga.
Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.
Uživajte i iz prvog reda pratite sve drame. Ovaj soundbar kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital Plus pruža vam doživljaj surround zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čut ćete i osjetiti razliku.
2.4
od 5
5
Recenzije
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Prednosti
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Mane
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum upotrebe 2024-11-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum upotrebe 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum upotrebe 2025-07-29
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Datum upotrebe 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Mane
Nastavenie hlasitosti
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum upotrebe 2024-08-01
Ova recenzija je napravljena za TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Datum upotrebe 2024-08-01