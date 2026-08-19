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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
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  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
  • Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

Bez obzira na to što volite gledati ili reproducirati, doživljaj će biti bolji! Ovaj niskoprofilni soundbar odličnog dizajna osigurava jasnije glasove i efekte boljeg zvuka. Profinjena tehnologija zvuka stvara doživljaj prožimajućeg zvuka bez obzira na to što gledate.

Pogledajte sve prednosti

Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje

  • 2.0-kanalni

  • Maks. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Jednostavno bolji zvuk televizora

Jednostavno bolji zvuk televizora

2.0 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka unose nove dubine u sve sadržaje koje volite . Četiri načina rada EQ omogućuju vam da odaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi možete učiniti razgovjetnijima u bilo kojem načinu rada ako aktivirate funkciju Dialogue Enhancement.

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Filmski zvuk i kod kuće

Dolby Digital Plus. Filmski zvuk i kod kuće

Uživajte i iz prvog reda pratite sve drame. Ovaj soundbar kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital Plus pruža vam doživljaj surround zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čut ćete i osjetiti razliku.

Tehničke specifikacije

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