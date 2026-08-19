DTS Virtual:X za prožimajući 3D zvuk u svakoj prostoriji

Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.