2 godine jamstva
TAB5109/10
Bolji zvuk za sve zabavne sadržaje
Bez obzira na to što volite gledati ili reproducirati, doživljaj će biti bolji! Ovaj niskoprofilni soundbar odličnog dizajna osigurava jasnije glasove i efekte boljeg zvuka. Profinjena tehnologija zvuka stvara doživljaj prožimajućeg zvuka bez obzira na to što gledate.
2.0-kanalni
Maks. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.0 kanala i tehnologija prožimajućeg zvuka unose nove dubine u sve sadržaje koje volite . Četiri načina rada EQ omogućuju vam da odaberete stil zvuka koji odgovara sadržaju koji gledate, a glasovi možete učiniti razgovjetnijima u bilo kojem načinu rada ako aktivirate funkciju Dialogue Enhancement.
Kompatibilnost s DTS Virtual:X promijenit će zvuk vašeg televizora, donoseći vam virtualno iskustvo uz 3D zvuk bez obzira na to što se prikazuje na zaslonu. Ne trebate dodatne zvučnike, a funkcionirat će u svakoj prostoriji: uključuje se putem daljinskog upravljača za soundbar ili putem aplikacije Philips Home Entertainment.
Uživajte i iz prvog reda pratite sve drame. Ovaj soundbar kompatibilan s tehnologijom Dolby Digital Plus pruža vam doživljaj surround zvuka bez potrebe za dodatnim zvučnicima. Čut ćete i osjetiti razliku.
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