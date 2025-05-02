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  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
  • Usredotočite se na vježbanje
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Potpuno bežične sportske slušalice

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Usredotočite se na vježbanje
Od popisa za reprodukciju koji će vas motivirati do poziva s trenerom, ove potpuno bežične slušalice potaknut će vas na kretanje. Uživajte u vrhunskom zvuku i značajci blokiranja buke te prianjanju u koje se možete pouzdati jer slušalice stoje na mjestu bilo da prelazite svakodnevne udaljenosti ili sudjelujete u utrkama.
Pogledajte sve prednosti

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  • Vrhunski zvuk

  • Noise Canceling Pro

  • Kristalno čisti pozivi

  • Pouzdano pristajanje u uhu

Nemojte brinuti. Do 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Nemojte brinuti. Do 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Ne želite brinuti o svakodnevnom punjenju? Dobit ćete 7 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat preko kutije. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata – ako vam treba brzo punjenje, samo 15 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti bežično ili putem USB-C veze.

Kristalno čisti pozivi, čak i ako je vjetrovito

Kristalno čisti pozivi, čak i ako je vjetrovito

Trebate se javiti dok vani trčite? Uz ove slušalice nema potrebe da se sklanjate od vjetra. Dok ste na pozivu, dva AI mikrofona i mikrofon koji zvuk prenosi preko kostiju zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.

Boravite vani. IPX5 vodootpornost

Boravite vani. IPX5 vodootpornost

Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama neće smetati kap kiše niti pljusak, tako da vam nikad neće dati izgovor da ostanete na kauču! Dok se budete znojili u teretani, slušalicama to neće smetati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

37

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Prednosti

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Mane

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Prednosti

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Mane

Nie zauwazylem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Prednosti

Moc, design, proste w obsłudze

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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