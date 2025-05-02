2 godine jamstva
Vrhunski zvuk
Noise Canceling Pro
Kristalno čisti pozivi
Pouzdano pristajanje u uhu
Ne želite brinuti o svakodnevnom punjenju? Dobit ćete 7 sati reprodukcije i dodatnih 21 sat preko kutije. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata – ako vam treba brzo punjenje, samo 15 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti bežično ili putem USB-C veze.
Trebate se javiti dok vani trčite? Uz ove slušalice nema potrebe da se sklanjate od vjetra. Dok ste na pozivu, dva AI mikrofona i mikrofon koji zvuk prenosi preko kostiju zajedno jasno prenose zvuk vašeg glasa.
Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama neće smetati kap kiše niti pljusak, tako da vam nikad neće dati izgovor da ostanete na kauču! Dok se budete znojili u teretani, slušalicama to neće smetati.
4.9
od 5
37
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Prednosti
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Mane
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Prednosti
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Mane
Nie zauwazylem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Prednosti
Moc, design, proste w obsłudze
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.