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6000 series Bežične sportske slušalice otvorenog dizajna

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6000 seriesBežične sportske slušalice otvorenog dizajna

TAA6709BK/00

6000 series Bežične sportske slušalice otvorenog dizajna

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Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam potpuno iskoristiti potencijal slušalica. Možete pristupiti svim značajkama koje će vam omogućiti najbolji doživljaj zvuka s mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 3.2 MB
  • 11 April 2025

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 767.2 kB
  • 18 June 2025

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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