TAA6219BK/00
Svjetlo, napajanje, akcija
Odličan zvuk koji će vas pokrenuti, solarno napajanje koje će vam omogućiti da nastavite! Zahvaljujući solarnoj tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svjetlu, a baterija može pružiti ogromnih 80 sati napajanja za upotrebu u mračnijim lokacijama.
Solarna tehnologija Powerfoyle™
Samopunjive slušalice
Rezerva baterije od 80 sati
Perivi jastučići za uši
Od sunčevog do električnog svjetla, ove slušalice pune se svaki put kad se izlože svjetlu! Materijal solarne ćelije Powerfoyle™ u naglavnoj traci skuplja energiju Sunca i njome napaja bateriju – punjenje je moguće i električnim svjetlom. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati rada, tako da možete nastaviti i pri slabom osvjetljenju.
Trčite, hodajte, rolajte! Udobna naglavna traka neće kliziti dok se krećete, a meki prozračni jastučići na školjkama slušalica napunjeni su gelom koji hladi. Navlake jastučića na školjkama slušalica mogu se skinuti i lako očistiti, tako da ćete ih uvijek moći osvježiti.
Uživat ćete u bogatom zvuku zahvaljujući pogonskim jedinicama od 40 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja preko ušiju. Ako volite dobre dionice basa, aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.
Nagrade
Recenzije