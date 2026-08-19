Svjetlo, napajanje, akcija

Odličan zvuk koji će vas pokrenuti, solarno napajanje koje će vam omogućiti da nastavite! Zahvaljujući solarnoj tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svjetlu, a baterija može pružiti ogromnih 80 sati napajanja za upotrebu u mračnijim lokacijama.