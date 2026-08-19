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  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
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  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
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  • Svjetlo, napajanje, akcija
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  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija
  • Svjetlo, napajanje, akcija

6000 seriesSolarno napajane slušalice koje se nose na ušima

TAA6219BK/00

1 nagrada

Svjetlo, napajanje, akcija

Odličan zvuk koji će vas pokrenuti, solarno napajanje koje će vam omogućiti da nastavite! Zahvaljujući solarnoj tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svjetlu, a baterija može pružiti ogromnih 80 sati napajanja za upotrebu u mračnijim lokacijama.

Pogledajte sve prednosti

Svjetlo, napajanje, akcija

  • Solarna tehnologija Powerfoyle™

  • Samopunjive slušalice

  • Rezerva baterije od 80 sati

  • Perivi jastučići za uši

Powerfoyle™ tvrtke Exeger. Više svjetla, više napajanja

Powerfoyle™ tvrtke Exeger. Više svjetla, više napajanja

Od sunčevog do električnog svjetla, ove slušalice pune se svaki put kad se izlože svjetlu! Materijal solarne ćelije Powerfoyle™ u naglavnoj traci skuplja energiju Sunca i njome napaja bateriju – punjenje je moguće i električnim svjetlom. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati rada, tako da možete nastaviti i pri slabom osvjetljenju.

Hladni jastučići udobno pristaju – za aktivan stil života

Hladni jastučići udobno pristaju – za aktivan stil života

Trčite, hodajte, rolajte! Udobna naglavna traka neće kliziti dok se krećete, a meki prozračni jastučići na školjkama slušalica napunjeni su gelom koji hladi. Navlake jastučića na školjkama slušalica mogu se skinuti i lako očistiti, tako da ćete ih uvijek moći osvježiti.

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas

Uživat ćete u bogatom zvuku zahvaljujući pogonskim jedinicama od 40 mm i dobroj pasivnoj zvučnoj izolaciji dizajna koji se stavlja preko ušiju. Ako volite dobre dionice basa, aktivirajte dinamični bas u aplikaciji Philips Headphones i možete uživati u punoj snazi svojih omiljenih pjesama čak i kada slušate pri niskoj glasnoći.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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