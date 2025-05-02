2 godine jamstva
Detaljan, prirodni zvuk
Noise Canceling Pro
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Pouzdano pristajanje u uhu
Teretana puna ljudi? Vjetroviti park? Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi smanjilo vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako vas trčanje odvede blizu prometnih cesta, možete dodirnuti umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada kako biste čuli zvukove iz okoline.
Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!
Nije važno kako se krećete, ove slušalice ostaju u ušima. Silikonske kapice imaju teksturirani uzorak za prianjanje, koji pomaže da umeci za uši ostanu u ušima i olakšava njihovo držanje u znojnim rukama. Površina umetaka za uši je reflektirajuća, što može pomoći u vidljivosti noću.
Nagrade
4.9
od 5
37
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Prednosti
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Mane
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Prednosti
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Mane
Nie zauwazylem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Prednosti
Moc, design, proste w obsłudze
Mane
Brak
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.