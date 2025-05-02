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  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
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  • Vaša osnovna oprema za treninge
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  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
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  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
  • Vaša osnovna oprema za treninge
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  • Vaša osnovna oprema za treninge

Potpuno bežične slušalice

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Vaša osnovna oprema za treninge
Od teretane do ulice, ove potpuno bežične sportske slušalice s funkcijom blokiranja buke motivirat će vas za kretanje! Glazba i podcastovi zvuče odlično, a ako se zaustavite kako biste preuzeli poziv, sugovornik će vas jasno čuti. Pouzdano pristajanje u uhu znači da slušalice ostaju na mjestu.
Pogledajte sve prednosti

Vaša osnovna oprema za treninge

  • Detaljan, prirodni zvuk

  • Noise Canceling Pro

  • Jasniji pozivi dok ste u pokretu

  • Pouzdano pristajanje u uhu

Slobodno se prepustite. Noise Canceling Pro

Slobodno se prepustite. Noise Canceling Pro

Teretana puna ljudi? Vjetroviti park? Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi smanjilo vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako vas trčanje odvede blizu prometnih cesta, možete dodirnuti umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada kako biste čuli zvukove iz okoline.

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Pouzdano pristajanje u uhu. Slušalice ostaju na mjestu

Pouzdano pristajanje u uhu. Slušalice ostaju na mjestu

Nije važno kako se krećete, ove slušalice ostaju u ušima. Silikonske kapice imaju teksturirani uzorak za prianjanje, koji pomaže da umeci za uši ostanu u ušima i olakšava njihovo držanje u znojnim rukama. Površina umetaka za uši je reflektirajuća, što može pomoći u vidljivosti noću.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

37

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Prednosti

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Mane

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Prednosti

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Mane

Nie zauwazylem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Prednosti

Moc, design, proste w obsłudze

Mane

Brak

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napravljena za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.