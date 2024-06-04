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Obustavljeno

Sportske bežične slušalice koje se umeću u uho

TAA4205BK/00

3

| (4) Recenzije

Vježbajte pametnije. U bilo kakvim vremenskim uvjetima.

Trenirajte najbolje uz ove vodootporne bežične slušalice. Mjerač otkucaja srca pomaže vam u odabiru intenzivnosti treninga, a energični zvukovi pomažu vam da ne posustanete. Napredak možete pratiti na aplikaciji za slušalice tvrtke Philips.

Pogledajte sve prednosti

Vježbajte pametnije. U bilo kakvim vremenskim uvjetima.

  • Ugrađeno praćenje otkucaja srca

  • Šest sati reprodukcije

  • Sigurno pristajanje

  • IPX5 otpornost na vodu i znoj

Vježbajte pametnije. Ugrađen uređaj za nadzor otkucaja srca

Pratite svoje otkucaje srca s ugrađenim nadzornim uređajem. Senzor u kapici precizno prati vaše otkucaje srca. Znat ćete kada trebate povećati napor, a kada odmarati. Kompatibilno s otvorenim aplikacijama praćenje forme kao što su Strava i Runkeeper te aplikacijom za slušalice tvrtke Philips.

Energičan zvuk. 6 sati reprodukcije uz nadzor

Trčite brže. Skačite više. Udarajte jače. Dobivate čist zvuk, snažan bas i 6 sati reprodukcije, čak i uz nadzor otkucaja srca. Za jedno punjenje putem priključka USB-C potrebna su 2 sata, a s brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatnih pola sata reprodukcije.

Pristaju kako želite. Držači za uho i krilca se nalaze u pakiranju

Odaberite prilagodljiva silikonska krilca koja čvrsto pristaju ispod ušne školjke. Ili se odlučite za držače za uši koje udobno smještate preko uha. Ponuda poklopaca za umetke za uho omogućuju stvaranje savršenog brtvljena u uhu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

4

Recenzije

4
3
2

04/06/2024

România

România

Provjereni kupac

Foarte Bun! Recomand pt sport.

Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)

Prednosti

Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet

Mane

constructie mai subreda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Datum upotrebe 2023-12-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport

Datum upotrebe 2023-12-04

31/03/2022

Polska

Polska

uzywam na silowni

W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny

Prednosti

jakosc dzwieku

Mane

moze kolor moglby byc inny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum upotrebe 2021-02-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum upotrebe 2021-02-28

21/10/2023

Polska

Polska

Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić

Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.

Prednosti

Odtwarzają dźwięk

Mane

Wymienione w opisie

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum upotrebe 2023-06-21

Ova recenzija je napravljena za TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Datum upotrebe 2023-06-21

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