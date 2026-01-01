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  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
  • Izrađene za svakodnevne avanture
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  • Izrađene za svakodnevne avanture
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  • Izrađene za svakodnevne avanture
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  • Izrađene za svakodnevne avanture

FidelioPotpuno bežične slušalice

T2/00

2 Nagrade

Izrađene za svakodnevne avanture
Predivno ih je vidjeti. Pružaju nevjerojatan doživljaj slušanja. Ove vrhunske potpuno bežične slušalice pružaju vam najprostorniji i najdetaljniji zvuk u dizajnu za umetanje u uši i najpametniju kontrolu buke. Od glazbe do poziva, od filmova do podcastova: svuda će vas odvesti.
Pogledajte sve prednosti

Izrađene za svakodnevne avanture

  • Izvanredan prirodni zvuk

  • Noise Canceling Pro+

  • Superiorna kvaliteta poziva

  • Bezvremenski dizajn Fidelio

Izvanredne. Zvučni potpis tvrtke Philips za Fidelio

Izvanredne. Zvučni potpis tvrtke Philips za Fidelio

Od jasnog, kontroliranog basa do toplih srednjih i iskričavih visokih tonova, ove vrhunske slušalice koje se umeću u uši donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamičke pogonske jedinice balansirane armature premazane grafenom pružaju više detalja nego ikad prije. Čut ćete pjesme omiljenih izvođača upravo onakve kakve su ih napravili.

Prožimanje glazbom koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Prožimanje glazbom koje se prilagođava vama. Noise Canceling Pro+

Prilagodljivo blokiranje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se potisnula vanjska buka, uključujući zvuk vjetra, u stvarnom vremenu. Od glazbe do poziva, zvuk će vas prožeti gdje god da se nađete, a da pritom ne morate ništa poduzeti. Ako želite podesiti razinu transparentnosti ili smanjenje zvuka vjetra, jednostavno upotrijebite aplikaciju Philips Headphones.

Superiorna kvaliteta poziva. Svaka je riječ glasna i jasna

Superiorna kvaliteta poziva. Svaka je riječ glasna i jasna

Bezbrižno možete uspostavljati pozive s najprometnijih, najbučnijih lokacija. Mikrofoni koji oblikuju zrake usredotočuju se na zvuk vašeg glasa, dok napredni AI algoritmi blokiraju pozadinsku buku kako ne bi uništila poziv. Ako je izuzetno vjetrovito, senzor za prijenos zvuka preko kostiju pouzdano će prenositi vaš glas, tako da će vas sugovornici i dalje čuti.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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