2 godine jamstva
T2/00
Izvanredan prirodni zvuk
Noise Canceling Pro+
Superiorna kvaliteta poziva
Bezvremenski dizajn Fidelio
Od jasnog, kontroliranog basa do toplih srednjih i iskričavih visokih tonova, ove vrhunske slušalice koje se umeću u uši donose izvanredan prirodni zvuk uz precizno razdvajanje instrumenata. Dinamičke pogonske jedinice balansirane armature premazane grafenom pružaju više detalja nego ikad prije. Čut ćete pjesme omiljenih izvođača upravo onakve kakve su ih napravili.
Prilagodljivo blokiranje buke brzo se prilagođava vašem okruženju kako bi se potisnula vanjska buka, uključujući zvuk vjetra, u stvarnom vremenu. Od glazbe do poziva, zvuk će vas prožeti gdje god da se nađete, a da pritom ne morate ništa poduzeti. Ako želite podesiti razinu transparentnosti ili smanjenje zvuka vjetra, jednostavno upotrijebite aplikaciju Philips Headphones.
Bezbrižno možete uspostavljati pozive s najprometnijih, najbučnijih lokacija. Mikrofoni koji oblikuju zrake usredotočuju se na zvuk vašeg glasa, dok napredni AI algoritmi blokiraju pozadinsku buku kako ne bi uništila poziv. Ako je izuzetno vjetrovito, senzor za prijenos zvuka preko kostiju pouzdano će prenositi vaš glas, tako da će vas sugovornici i dalje čuti.
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