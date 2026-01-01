Superiorna kvaliteta poziva. Svaka je riječ glasna i jasna

Bezbrižno možete uspostavljati pozive s najprometnijih, najbučnijih lokacija. Mikrofoni koji oblikuju zrake usredotočuju se na zvuk vašeg glasa, dok napredni AI algoritmi blokiraju pozadinsku buku kako ne bi uništila poziv. Ako je izuzetno vjetrovito, senzor za prijenos zvuka preko kostiju pouzdano će prenositi vaš glas, tako da će vas sugovornici i dalje čuti.