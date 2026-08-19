Obustavljeno
SWA2302W/10
Osigurajte pouzdanu vezu
Ovaj pouzdani kabel osigurava optimalan rad komponenti. Najbolji je izbor za povezivanje za potrebe prijenosa audiosignala između komponenti.
1,5 m
Optički čista svjetlosna cijev prenosi digitalne informacije do vaših komponenti za beskompromisan zvuk visoke rezolucije.
Zahvaljujući ovoj drški čija površina nije skliska, priključivanje dijelova je olakšano i ergonomski ugodno.
Izolirani priključci osiguravaju sigurno povezivanje dijelova i nude produljenu trajnost.