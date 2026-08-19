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Obustavljeno

Optički kabel

SWA2302W/10

Osigurajte pouzdanu vezu

Ovaj pouzdani kabel osigurava optimalan rad komponenti. Najbolji je izbor za povezivanje za potrebe prijenosa audiosignala između komponenti.

Pogledajte sve prednosti

pomoću ovog optičkog audio kabela

Osigurajte pouzdanu vezu

  • 1,5 m

Kvalitetna optika

Optički čista svjetlosna cijev prenosi digitalne informacije do vaših komponenti za beskompromisan zvuk visoke rezolucije.

Ergonomski oblikovana drška nije skliska i omogućava jednostavno korištenje

Zahvaljujući ovoj drški čija površina nije skliska, priključivanje dijelova je olakšano i ergonomski ugodno.

Izolirani priključak za sigurno povezivanje

Izolirani priključci osiguravaju sigurno povezivanje dijelova i nude produljenu trajnost.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 179.6 kB
  • 18 June 2025

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