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Obustavljeno

Žica zvučnika

SWA2105W/10

Osigurajte pouzdanu vezu

Ova pouzdana žica zvučnika osigurava kvalitetnu vezu za prijenos zvučnih signala između zvučnika i tunera.

Pogledajte sve prednosti

pomoću ove žice zvučnika

Osigurajte pouzdanu vezu

  • 10 m

  • Tip 18

Vodič od bakra visoke čistoće za pouzdan prijenos signala

Ovaj vodič od bakra osigurava veliku preciznost u prijenosu signala uz minimalan otpor.

Plug & Play za jednostavnije postavljanje

Plug & Play daje vam mogućnost instaliranja ili dodavanja novih komponenti koje će raditi bez potrebe za složenim procedurama instalacije ili tehničke analize.

Fleksibilna PVC navlaka

Fleksibilna PVC navlaka nudi zaštitu delikatnoj jezgri kabela. Nudi i produljenu trajnost i jednostavno postavljanje.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 183.7 kB
  • 18 June 2025

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