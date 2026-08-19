Obustavljeno
SWA2105W/10
Osigurajte pouzdanu vezu
Ova pouzdana žica zvučnika osigurava kvalitetnu vezu za prijenos zvučnih signala između zvučnika i tunera.
10 m
Tip 18
Ovaj vodič od bakra osigurava veliku preciznost u prijenosu signala uz minimalan otpor.
Plug & Play daje vam mogućnost instaliranja ili dodavanja novih komponenti koje će raditi bez potrebe za složenim procedurama instalacije ili tehničke analize.
Fleksibilna PVC navlaka nudi zaštitu delikatnoj jezgri kabela. Nudi i produljenu trajnost i jednostavno postavljanje.