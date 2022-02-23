2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice V-Track Precision PRO
8-smjerne glave ContourDetect
Osobne postavke za udobnost
SmartClick precizni trimer
Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu čekinjaste brade u najbolji položaj za podrezivanje, čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže u manje poteza, ostavljajući kožu u sjajnom stanju.
72 oštrice koje se same oštre. 151 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.
Pratite svaku konturu lica i vrata uz 8-smjerne glave ContourDetect. Uhvatit ćete 20 % više dlačica sa svakim prolaskom. Rezultat je izuzetno glatko brijanje.
4.8
od 5
228
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KOVAČIĆ
23/02/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlično i glatko brijanje
Jednostavno, brzo i glatko brijanje. Higijena i čistoća uređaja nakon pranja u kučištu vrhunska
Prednosti
Brzina, Glatkoća, Snaga, Higijena
Mane
Malen spremnik za razliku od prethodnika
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
besposlenpop
17/04/2018
Hrvatska
Zadovoljstvo kupnjom
Nakon niza godina, odlučio sam se za ponovno brijanje električnim brijaćim aparatom. I prethodni je bio Philips, no nikad nisam bio zadovoljan ishodom - osjećajem da su dlake mjestimično nepotpuno skraćene i iritiranom kožom. Sustav rotora s 8 smjerova slobode, mogućnost vlažnog brijanja i sustav automatskog ispiranja i podmazivanja mi je dao nadu u ponovni pokušaj. I iako skraćivanje nije savršeno i treba se potruditi i iznad očekivanja, rezultatima brijanja, uštedom vremena, sigurnošću i praktičnošću sam u potpunosti zadovoljan. Bila je to dobra kupovina!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Kiko
24/09/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Ovaj proizvod je odlican u svakom pogledu !
Ovaj aparat je vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,jednostavno ciscenje I odrzavanje.Ovo je prvi aparat sa kojim sam zaista zadovoljan I preporucio bih ga svakome!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Podrezujte 30 % bliže uz manje poteza – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips
Reže do 20 % više dlačica – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips