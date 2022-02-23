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  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
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  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje
  • Savršeno, ugodno i glatko brijanje

Obustavljeno

Shaver series 9000Električni aparat za mokro i suho brijanje

SW9700/67

4.8
| (228) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Savršeno, ugodno i glatko brijanje
Snagom oštrica V-Track PRO pobijedite čak i dulje dlačice. Naše oštrice V-Track PRO – 72 oštrice u obliku slova V koje se same oštre omogućuju podrezivanje dlačica uz manje čupanja čak i na 3-dnevnoj bradi.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Osjetite snagu koju pruža V-Track Pro!

Savršeno, ugodno i glatko brijanje

  • Oštrice V-Track Precision PRO

  • 8-smjerne glave ContourDetect

  • Osobne postavke za udobnost

  • SmartClick precizni trimer

V-track Precision PRO za naše najbolje brijanje 3-dnevne brade

V-track Precision PRO za naše najbolje brijanje 3-dnevne brade

Postignite savršeno glatko brijanje. Oštrice V-Track Precision PRO nježno postavljaju svaku dlačicu čekinjaste brade u najbolji položaj za podrezivanje, čak i dlačice položene uz kožu i one raznih duljina. Podrezuje 30 % bliže u manje poteza, ostavljajući kožu u sjajnom stanju.

72 rotirajuće oštrice hvataju i podrezuju dlačice iz svih kutova

72 rotirajuće oštrice hvataju i podrezuju dlačice iz svih kutova

72 oštrice koje se same oštre. 151 000 pokreta rezanja u minuti. Nijedna dlačica neće ostati – bez obzira na smjer u kojem rastu.

Glave se savijaju u 8 različitih smjerova za vrhunske rezultate

Glave se savijaju u 8 različitih smjerova za vrhunske rezultate

Pratite svaku konturu lica i vrata uz 8-smjerne glave ContourDetect. Uhvatit ćete 20 % više dlačica sa svakim prolaskom. Rezultat je izuzetno glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

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4.8

od 5

228

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

23/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlično i glatko brijanje

Jednostavno, brzo i glatko brijanje. Higijena i čistoća uređaja nakon pranja u kučištu vrhunska

Prednosti

Brzina, Glatkoća, Snaga, Higijena

Mane

Malen spremnik za razliku od prethodnika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9711/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

17/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Zadovoljstvo kupnjom

Nakon niza godina, odlučio sam se za ponovno brijanje električnim brijaćim aparatom. I prethodni je bio Philips, no nikad nisam bio zadovoljan ishodom - osjećajem da su dlake mjestimično nepotpuno skraćene i iritiranom kožom. Sustav rotora s 8 smjerova slobode, mogućnost vlažnog brijanja i sustav automatskog ispiranja i podmazivanja mi je dao nadu u ponovni pokušaj. I iako skraćivanje nije savršeno i treba se potruditi i iznad očekivanja, rezultatima brijanja, uštedom vremena, sigurnošću i praktičnošću sam u potpunosti zadovoljan. Bila je to dobra kupovina!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

24/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Ovaj proizvod je odlican u svakom pogledu !

Ovaj aparat je vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,jednostavno ciscenje I odrzavanje.Ovo je prvi aparat sa kojim sam zaista zadovoljan I preporucio bih ga svakome!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 S9511/31 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. Podrezujte 30 % bliže uz manje poteza – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips

  2. Reže do 20 % više dlačica – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips